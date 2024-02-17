الهند تهدد بمنع بريد بروتون‌ في خطوة تثير الجدل

قالت شركة البرمجيات السويسرية التي تركز على الخصوصية بروتون إنها تلقت إشعارًا بمنع محتمل لخدمتها للبريد الإلكتروني في الهند بعد استخدامها في إرسال تهديدات بوجود قنابل إلى المدارس في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند.

وأوضحت الشركة في بيان أنها تدين المنع المحتمل بصفته إجراءً مضللًا لا يؤدي إلا إلى إيذاء الناس العاديين.

وقالت بروتون: “يعد منع الوصول بمنزلة استجابة غير فعالة وغير مناسبة للتهديدات المبلغ عنها. لن يمنع ذلك المنع مجرمي الإنترنت من إرسال التهديدات باستخدام خدمة بريد إلكتروني أخرى، ولن يكون فعالًا إذا كان الجناة موجودين خارج الهند”.

وأصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية إشعارًا لمقدمي خدمات الإنترنت المحليين بمنع خدمة البريد الإلكتروني من بروتون بناءً على طلب شرطة تاميل نادو.

وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 13 مدرسة خاصة في تشيناي تلقت تهديدًا كاذبًا بوجود قنبلة.

وقال أشوك كومار، وهو ضابط شرطة كبير في جناح الجرائم الإلكترونية في ولاية تاميل نادو، إنه أرسل طلبًا إلى وزارة تكنولوجيا المعلومات لمنع الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني من بروتون.

وأضاف كومار أن بروتون لا تستجيب بطريقة مناسبة لما يتعلق بمشاركة تفاصيل المشتبه بهم الذين أرسلوا التهديدات بالقنابل.

وقال: “لم نتمكن من الحصول على عنوان بروتوكول الإنترنت ورقم الهاتف المحمول أو أي معلومات أخرى تتعلق بعنوان البريد الإلكتروني؛ لأن تلك المعلومات مشفرة من طرف إلى طرف. نحن غير قادرين على تتبع المشتبه بهم أيضا”.

وأعرب العديد من المشرعين ومجموعات الدفاع عن الخصوصية عن مخاوفهم من احتمال منع خدمة البريد الإلكتروني المشفّر في الهند.

وقال ساكيت جوخالي، وهو عضو في البرلمان الهندي، من خلال منشور عبر إكس: “تتواصل المصادر والمبلغون عن المخالفات مع المراسلين باستخدام خدمة البريد الإلكتروني من بروتون لتجنب الكشف عن هويتهم. الخصوصية تُهدم حجرًا تلو الآخر”.

ويعد منع خدمة البريد الإلكتروني المشفر بمنزلة الضربة الكبرى الثانية للشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، والتي اضطرت إلى إزالة خوادمها للشبكات الافتراضية الخاصة VPN في الهند في عام 2022 استجابة لقانون محلي يطالب مشغلي الشبكات الافتراضية الخاصة بالكشف عن معلومات عملائهم لنيودلهي.