DuckDuckGo يظهر التزامه بحماية الخصوصية

قدم المتصفح الذي يركز على الخصوصية DuckDuckGo ميزة جديدة هي “المزامنة والنسخ الاحتياطي” Sync & Backup التي تتيح للمستخدمين مزامنة الإشارات المرجعية والمفضلة وكلمات المرور والوصول إليها عبر الأجهزة المتعددة.

ويمكنك استيراد الإشارات المرجعية وكلمات المرور من المتصفحات الأخرى إلى DuckDuckGo، مع أنه يمكنك الآن مزامنة تلك الإشارات المرجعية وكلمات المرور بين متصفحات DuckDuckGo عبر الأجهزة المتعددة.

ولا تحتاج إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول من أجل استخدام هذه الميزة، ويؤكد المتصفح أنه لا يرى أبدًا الإشارات المرجعية أو كلمات المرور، مما يؤكد التزامه بالخصوصية.

وتماشيًا مع ادعاءاته بأنه لن يتتبعك أو يجمع بياناتك، فإن المتصفح يوضح أن البيانات مشفرة من طرف إلى طرف وأنه لا يمكنه الوصول إلى بياناتك في أي وقت.

ويقول DuckDuckGo إن الميزة تعمل عبر معظم أجهزة ويندوز وماك وآيفون وأندرويد، ويشمل ذلك البيانات المستوردة من متصفحات، مثل جوجل كروم.

ويتضمن إعداد المزامنة مسح رمز الاستجابة السريعة QR إذا كنت تستخدم جهازًا محمولًا أو إدخال رمز أبجدي رقمي إذا كنت تستخدم حاسوبًا.

ويمكنك الاطلاع على قائمة كاملة بجميع أجهزتك المتزامنة وتعديل أسماء الأجهزة بمجرد الانتهاء، كما يمكنك أيضًا إعداد المزامنة والنسخ الاحتياطي لجهاز واحد.

وكما هو الحال مع تطبيقات المصادقة، فإن DuckDuckGo يمنحك ملف PDF يحتوي على رمز الاسترداد الذي يمكنك استخدامه من أجل إنشاء مفتاح تشفير للوصول إلى بياناتك إذا حدث شيء ما لأجهزتك.

ويعني إطلاق الميزة الجديدة أنه يمكن للمستخدمين إرسال المعلومات من متصفح DuckDuckGo عبر أجهزة ماك إلى أجهزة آيفون والعكس، ويشمل ذلك الإشارات المرجعية وكلمات المرور.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، لا يزال بإمكان المستخدمين الذين يختارون DuckDuckGo بصفته المتصفح المفضل بسبب الخصوصية وعدم مشاركة البيانات، استخدام المتصفح نفسه عبر أجهزة متعددة من خلال مزامنة المعلومات.

وتلغي الميزة الجديدة الحاجة إلى استخدام مدير كلمات مرور تابع لجهة خارجية. وتعالج هذه الميزة إحدى المشكلات الرئيسية التي تحول دون التحول إلى متصفح DuckDuckGo من متصفح يستخدم بياناتك لتحقيق أهدافه الخاصة، مثل جوجل كروم.