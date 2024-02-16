BYD تهدد هيمنة هيونداي على السيارات الكهربائية

تخطط BYD لبيع السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام. وفي ظل توسع الشركة الصينية في الخارج، فإن هدفها الجديد قد يسبب مشكلات لشركتي هيونداي وكيا.

وتتنافس السيارات الكهربائية الصينية ذات الأسعار المعقولة مع IONIQ 5 و Kona من هيونداي و EV6 من كيا على أرض موطن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية.

ولم تتباطأ BYD بعد تجاوز تسلا لتصبح صانع السيارات الكهربائية الأكبر على مستوى العالم في الربع الرابع.

وباعت شركة صناعة السيارات الصينية رقمًا قياسيًا قدره 1.6 مليون سيارة كهربائية في العام الماضي، بزيادة قدرها 73 في المئة عن 911 ألف سيارة سلمتها في عام 2022.

وتواصل BYD اكتساب حصة سوقية في الأسواق الخارجية بفضل السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، مثل Atto 3 و Dolphin و Seal.

ومثلت BYD مقدار 20 في المئة من واردات اليابان من السيارات الكهربائية في شهر يناير، وذلك دخولها السوق اليابانية في العام الماضي.

وباعت شركة صناعة السيارات رقمًا قياسيًا قدره 36174 سيارة في الخارج في الشهر الماضي مع استمرار تزايد طلب السيارات الكهربائية المنخفضة السعر في الأسواق الرئيسية.

وتعد BYD رائدة في تايلاند واليابان والبرازيل وكولومبيا، كما أنها تتوسع أيضًا مع عمليات الإطلاق الأخيرة في الهند وأوروبا والمكسيك وأستراليا وإندونيسيا.

وتخطط BYD لإطلاق سيارات كهربائية في كوريا الجنوبية للتنافس مع هيونداي وكيا.

ومن المتوقع أن تجتمع BYD مع وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في البلاد في الشهر المقبل، إذ تهدف إلى بيع السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

ووفقًا لصحيفة The Korea Economic Daily، تحتاج شركات صناعة السيارات إلى شهادات البيئة والسلامة لبيع السيارات الكهربائية في البلاد، ويشمل ذلك مدى السيارة وكفاءة الطاقة وسلامة البطارية.

وتخضع السيارات بعد ذلك لمراجعة أهلية الحصول على إعانات الدولة. ومن المتوقع أن تبدأ BYD ببيع السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام، مع أن العملية تستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وتعتزم BYD طرح Atto 3 بصفتها سيارتها الأولى ضمن السوق الكورية الجنوبية، وباعت الشركة أكثر من 100 ألف وحدة في الخارج في العام الماضي، واستحوذت Atto 3 على 40 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية.

وتخطط الشركة أيضًا لإطلاق نماذج Dolphin و Seal، إذ تتطلع إلى الحصول على حصة سوقية في السوق المحلية لشركة هيونداي.

وتتنافس Atto 3 مع نماذج هيونداي وكيا الكهربائية، ويشمل ذلك IONIQ 5 و Kona و Niro و Kia EV6.

وتبيع BYD المركبات الكهربائية التجارية في كوريا، مثل الحافلات والشاحنات، مع أنها تخطط الآن للتوسع في سيارات الركاب.

وقد يغير توسع BYD في الأسواق الجديدة مشهد السيارات الكهربائية، مع أن هيونداي تُحدِث تأثيرًا كبيرًا بمفردها.

وباعت هيونداي ما يقرب من 269 ألف سيارة كهربائية في العام الماضي، وتفوقت على فورد وجنرال موتورز في مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وتخطط هيونداي لبيع نحو 300 ألف سيارة كهربائية هذا العام، وتهدف إلى أن تصبح واحدة من منتجي السيارات الكهربائية الكبار بحلول عام 2030 مع 18 نموذجًا جديدًا.