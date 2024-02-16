ميتا تساعد المعلنين في تجنب رسوم آبل

تفرض ميتا رسومًا قدرها 30 في المئة عندما يدفع المعلنون لتعزيز ظهور المنشورات في تطبيقات iOS عبر فيسبوك وإنستاجرام.

وأوضحت الشركة أن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، وينبع من تحديث إرشادات مراجعة متجر التطبيقات، إذ وسعت آبل عمولتها على عمليات الشراء الرقمية لتشمل ترويج المنشورات، وهي في الأساس إعلانات.

واستهدف التغيير ميتا والتطبيقات الاجتماعية الأخرى التي تتيح للأشخاص الدفع داخل التطبيق لزيادة مدى وصول المحتوى.

وتشير ميتا إلى أن آبل تحاسب الآن أصحاب الأعمال الصغيرة والمؤثرين الذين يريدون الترويج عبر نظام التشغيل iOS، وتحتفظ آبل برسوم الخدمة البالغ قدرها 30 في المئة على إجمالي دفعة الإعلان، قبل أي ضرائب سارية.

وتقول الشركة: “نحن مطالبون إما بالامتثال لإرشادات آبل، أو إزالة المنشورات المروجة من تطبيقاتنا. لا نريد إزالة القدرة على ترويج المنشورات؛ لأن هذا من شأنه أن يضر الشركات الصغيرة من خلال جعل الميزة غير قابلة للاكتشاف، وقد يحرمهم ذلك من وسيلة قيمة للترويج لأعمالهم”.

وأوضحت الشركة أنها ملتزمة بتقديم خيارات مرنة وملائمة للشركات لمساعدتها في اجتياز هذا التغيير وتحقيق القدر الأقصى من نتائج الإنفاق الإعلاني، كما أنها استثمرت في طرق بديلة لترويج المشاركات.

وتوضح ميتا أنه لا يزال بإمكان الأشخاص ترويج المحتوى من خلال الانتقال إلى Instagram.com و Facebook.com عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب للالتفاف على رسوم خدمة آبل البالغ قدرها 30 في المئة المنقولة إلى مستخدمي iOS.

ويحصل المعلنون على المزايا نفسها، مثل ترويج المنشورات عبر تطبيقات iOS، مع أنهم يتجنبون بذلك رسوم خدمة آبل.

وقالت الشركة إن هناك تغييرًا آخر يحدث نتيجة لتحديث آبل، وهو أن المعلنين يحتاجون إلى إجراء عملية دفع مختلفة عند ترويج المنشورات عبر تطبيقات iOS.

وعلى عكس التجربة السابقة، فإن المعلنين الذين يستخدمون تطبيقات iOS مطالبون الآن بالدفع مقدمًا، وإضافة أموال سابقًا إلى حساباتهم للسحب منها لترويج منشور ما.

وفي حال أضاف أحد المعلنين هذه الأموال المدفوعة سابقًا داخل تطبيقات iOS، فإن آبل تقتطع رسوم الخدمة.

وإذا اختار أحد المعلنين إضافة الأموال المدفوعة سابقًا من إعدادات الدفع باستخدام الحواسيب أو متصفحات الويب المحمولة، فإن بإمكانه بعد ذلك استخدام هذه الأموال لترويج المحتوى من أي أداة، ويشمل ذلك تطبيقات iOS، دون تكبد رسوم.

وتخطط ميتا لطرح عملية الدفع الجديدة هذه في الولايات المتحدة أولًا قبل أن تصل إلى أسواق وبلدان إضافية في وقت لاحق من العام.

وتعد ميتا واحدة من العديد من الشركات التي وجهت انتقادات لشركة آبل وسياساتها الجديدة في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت آبل خططًا لبدء السماح للمطورين في الاتحاد الأوروبي بوضع تطبيقاتهم في متاجر التطبيقات البديلة طالما أنهم يدفعون رسوم التكنولوجيا الأساسية الجديدة، وذلك بعد فرضها ضريبة قدرها 27 في المئة على طرق الدفع البديلة في الولايات المتحدة.