مايكروسوفت تعلن إنهاء تطبيق Publisher

أعلنت مايكروسوفت رسميًا عزمها إنهاء تطبيق Publisher في حزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبية.

ووفقًا لما نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، فإنها تخطط لإيقاف التطبيق نهائيًا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2026 المقبل، كما سيُزال من اشتراكات مايكروسوفت 365 السحابية في وقتٍ لاحق.

ونُشر ذلك الإعلان بهدوء على موقع الشركة التي قالت إن السبب وراء القرار هو “التركيز على المزايا الجديدة وتزويد العملاء بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق ما يهم”.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق مايكروسوفت Publisher هو برنامج نشر مكتبي ضمن حزمة تطبيقات أوفيس المكتبية، وهو مصمم لإنشاء منشورات غنية بالرسومات مثل الرسائل الإخبارية والنشرات الإعلانية وبطاقات العمل وغيرها من التصميمات استنادًا إلى قوالب احترافية، وهو يختلف عن “وورد” في كونه يركز أكثر على تصميم الصفحة بدلاً من تنسيق النصوص.

وبحسب الشركة، فإن معظم مزايا Publisher لإنشاء القوالب والمطبوعات الاحترافية متوفرة بالفعل في تطبيقات مايكروسوفت 365 الأخرى، مثل وورد وباوربوينت، ويمكن للمستخدمين الاعتماد عليها عوضًا عنه، لكن لا يُعرف إلى أي مدى يمكن عدها بدائل مناسبة.

ويمكن لمستخدمي Publisher الحاليين مواصلة العمل على التطبيق حتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2026، وهو الشهر نفسه الذي ستنهي فيه مايكروسوفت دعم حزمة Office 2021 LTSC.

وقررت الشركة إعلان نهاية تطبيق Publisher مقدمًا حتى يتمكن المستخدمون من التخطيط للانتقال إلى تطبيقات أخرى، إما داخل حزمة الشركة نفسها أو تابعة لجهات أخرى خارجية.