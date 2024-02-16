لانسيا تعود للحياة عبر السيارة الكهربائية Ypsilon

عادت لانسيا Lancia للحياة من خلال سيارتها الكهربائية الجديدة من فئة الهاتشباك Ypsilon، وهي رأس حربتها في استهداف عشاق السيارات.

وتأتي إعادة إحياء العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة المعروفة بتصميماتها الأنيقة وروحها المبتكرة بعد أن تعهدت ستيلانتيس بالاحتفاظ بجميع العلامات التجارية الأربعة عشر في محفظتها الواسعة.

ويعني هذا أن العلامة التجارية الإيطالية تحصل على فرصة جديدة لإصلاح صورة علامتها التجارية المتضررة بشدة.

وتتميز Ypsilon ببطارية بقوة قدرها 51 كيلوواط، مما يوفر مدى يصل إلى 403 كم بشحنة واحدة، وهي قادرة على التسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 7.8 ثوانٍ بفضل قوة قدرها 156 حصانًا.

ويمكنك شحن البطارية من 20 في المئة إلى 80 في المئة خلال 24 دقيقة من خلال شاحن التيار المستمر.

وتتوفر نسخة هجينة بمحرك بقوة قدرها 100 حصان وناقل حركة مزدوج القابض، مع أن لانسيا تخطط ابتداءً من عام 2026 لتصنيع السيارات الكهربائية فقط.

ويأتي النموذج High Fidelity بقوة قدرها 240 حصانًا، مع تسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 5.8 ثوانٍ، ويَعد هذا النموذج بجرعة من تراث الأداء الإيطالي في حزمة كهربائية.

وتتميز Ypsilon بواجهة أمامية مزودة بمصابيح DRL الثلاثية العناصر، وزودت لانسيا السيارة الكهربائية بنظام المعلومات الترفيهي الجديد SALA الحصري للشركة، مع واجهة قائمة على عناصر واجهة المستخدم قابلة للتخصيص.

وتحصل السيارة على شاشتين بقياس قدره 10.25 بوصات، واحدة لقمرة القيادة والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، وهناك أيضًا لوحة الشحن المسماة “طاولة القهوة” ومزايا مساعدة السائق من المستوى 2، ويشمل ذلك التحكم التكيفي في السرعة والتركيز على المسار لتحسين تجربة القيادة.

وتتميز Ypsilon بنظامي آبل كار بلاي وجوجل أندرويد أوتو، مما يسمح بتكامل الهاتف الذكي بسلاسة دون متاعب الكابلات.

ويوجد صف من الأزرار الفعلية للوصول بسرعة إلى بعض عناصر التحكم في المناخ، وقد أضافت لانسيا ثلاثة منافذ USB-C، إلى جانب نظام صوتي خاص، وإضاءة محيطة، وفلتر لمكيف الهواء للتخلص من 99 في المئة من الجزيئات الضارة.

وتتكامل Ypsilon أيضًا مع النظام البيئي Free2Move Charge، مما يسهل العثور على محطات الشحن.

وتركز لانسيا من خلال Ypsilon على سهولة الاستخدام والتخصيص، ويميزها النهج الذي يركز على الإنسان عن غيرها، إذ إنها سيارة تتبنى التكنولوجيا لتعزيز تجربة القيادة، وليس استبدالها.

ويُعد إحياء Ypsilon بمنزلة خطوة مهمة لشركة لانسيا الهادفة إلى تنشيط العلامة التجارية واستعادة حصتها المفقودة في السوق الأوروبية.

وتهدف Ypsilon إلى إعادة تعريف فئة السيارات الصغيرة جدًا، مع أن نجاحها في الاستحواذ على اهتمام عشاق السيارات وإحياء علامة لانسيا التجارية يعتمد على العملاء.

وتطلق الشركة السيارة في إيطاليا بصفتها نموذجًا محدود الإصدار بعدد قدره 1906 وحدات، وذلك للاحتفال بعام تأسيس العلامة التجارية، مع وصولها إلى أسواق أوروبية مختارة في منتصف عام 2024، وتبدأ الأسعار من 39500 يورو.