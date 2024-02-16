سيسكو تعتزم تسريح 5% من موظفيها عالميًا

أعلنت شركة سيسكو الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات عزمها تسريح 5% من قوتها العاملة على نطاق عالمي.

ويُقدر عدد الموظفين الذي ستسرحهم الشركة بنحو 4250 موظفًا من إجمالي قوتها العاملة التي تزيد على 85 ألف موظف في كافة أنحاء العالم.

وجاء إعلان خفض الوظائف بالتزامن مع إعلان سيسكو النتائج المالية للربع الأخير من عام 2023 الماضي، إذ سجلت الشركة عائدات بلغت 12.79 مليار دولار أمريكي متجاوزة توقعات المحللين.

وانخفضت عائدات الشركة بنسبة قدرها 6% على أساس سنوي، كما تراجع صافي أرباحها إلى 2.63 مليار دولار أمريكي، علمًا بأن الشركة ما زالت في طريقها إلى إتمام صفقة الاستحواذ على شركة برمجيات الأمن والمراقبة Splunk التي تكلفها نحو 28 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر صفقة في تاريخ الشركة، لكن تمرير الصفقة ما زال في حاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية.

وتُعد سيسكو آخر الشركات التقنية التي تقلص حجمها منذ مطلع عام 2024 الجاري، إذ تواصل تلك الشركات خفض التكاليف بتسريح الموظفين في أعقاب تراجع السوق الذي حدث قبل عامين.

وكان شهر يناير/ كانون الثاني الماضي هو الشهر الأكثر ازدحامًا في تسريح الموظفين، إذ أعلنت شركات ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وغيرها من الشركات المختلفة الأحجام تسريح نسب متفاوتة من الموظفين.

وتشير آخر التقديرات إلى أن هناك نحو 144 شركة تقنية سرحت نحو 35 ألف موظف منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.