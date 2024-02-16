جوجل تعلن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 1.5 بتحسينات كبيرة

أعلنت جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 1.5 الذي يقدم للمستخدمين أداءً محسنًا على نحو كبير، بالإضافة إلى نموذج “Gemini 1.5 Pro” الذي يأتي بتحسينات لتحقيق جودة مماثلة لنموذج ألترا الأكثر تطورًا.

وتقول جوجل إن ذلك النموذج متوسط الحجم ومتعدد الوسائط وقادر على التعامل مع “مجموعة واسعة” من المهام، وبعد اختبار التعليمات البرمجية والنصوص والصور والصوت والفيديو، أوضحت جوجل أن إصدار “1.5 برو” الجديد أفضل بنسبة قدرها 87% من الإصدار الأول الذي أُطلق نهاية العام الماضي.

وتتكون نماذج الذكاء الاصطناعي من المعاملات Tockens، وهي لبنات البناء المستخدمة لمعالجة المعلومات، ويمكن أن تكون المعاملات أجزاءً كاملة أو أقسامًا فرعية من الكلمات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت أو التعليمات البرمجية، وتزداد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي في استيعاب المعلومات ومعالجتها مع زيادة أعداد المعاملات، كما يؤدي ذلك إلى تحسين المخرجات والنتائج.

وستزيد جوجل عدد المعاملات الموجودة في نموذج “Gemini 1.5 Pro” لتصل إلى 128 ألف معامل – مثل نموذج GPT-4 Turbo من OpenAI – عوضًا عن 32 ألف معامل في الإصدار الأول من النموذج، كما تختبر جوجل النموذج نفسه بمليون معامل على نطاق محدود للمطورين والشركات، مع إجراء تحسينات لزمن الاستجابة وتقليل المتطلبات الحاسوبية وتحسين تجربة المستخدم، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويمكن للنموذج المطوّر تحليل كميات كبيرة من المحتوى وتصنيفها وتلخيصها بسلاسة، وأداء المهام العالية التعقيد المعتمدة على الفهم والاستدلال، وتنفيذ مهام أكثر صلة بحل المشكلات عبر مجموعات طويلة من التعليمات البرمجية.

وكانت جوجل قد أعادت إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها باسم “جيميني” Gemini بدلًا من الاسم السابق “بارد” Bard، وهو يعمل حاليًا بنموذج Gemini Pro 1.0، وهو متاح في أكثر من 230 دولة بأكثر من 40 لغة.