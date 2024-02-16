جوجل تطور ميزة جديدة تتصل نيابةً عنك

تختبر جوجل ميزة جديدة تسمى “التحدث إلى ممثل مباشر” Talk to a Live Representative، وتسمح هذه الميزة لبرنامج الشركة بالاتصال بشركة نيابةً عنك، والتنقل عبر الخيارات الصوتية، والانتظار على الخط، ومن ثم إعلامك عندما يكون هناك إنسان حقيقي متاح للتحدث معه.

وتأتي الميزة الجديدة بصفتها ميزة تجريبية ضمن مختبرات البحث التابعة للشركة. وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير ميزة “انتظر من أجلي” Hold for Me لهواتف Pixel مع ميزتين رئيسيتين إضافيتين.

وتتوفر هذه الميزة لجميع الهواتف، وليس أجهزة Pixel 3 أو الأجهزة الأحدث فقط، كما أنها تعرض خيار إجراء اتصال استباقي بالشركة نيابةً عنك، وذلك بدلًا من كونها ميزة يمكنك تمكينها بمجرد إجراء مكالمة ووضعك في الانتظار.

ويمكنك الوصول إلى الميزة من خلال البحث عن رقم دعم العملاء الخاص بالشركة، وتعرض جوجل زر “طلب مكالمة” إذا كانت الشركة مدعومة.

وقد ترى رسالة مطالبة بارزة بعنوان “التحدث إلى ممثل مباشر” عند البحث عن أرقام خدمة العملاء التي بدأت جوجل سابقًا بعرضها عبر لوحات المعلومات.

وتتصل جوجل بخط الدعم نيابةً عنك وتنتظر حتى يصل ممثل خدمة العملاء، ومن ثم تتصل بك حتى تتمكن من متابعة عملك.

وتشمل الشركات المدعومة مجموعة مختارة من شركات الطيران الأمريكية وشركات الاتصالات وتجار التجزئة والتأمين وشركات الخدمات الأخرى.

ويمكنك تحديد سبب مكالمتك، مثل تحديث الحجز الحالي، مشكلة الأمتعة، إلغاء الرحلة، تأكيد الرحلة، تفويت الرحلة، تأخر الرحلة.

وتزودك جوجل بتحديثات عبر الرسائل القصيرة بخصوص التقدم الذي حصل قبل الاتصال بك عندما يكون هناك مندوب متاح للتحدث معك.

وتوضح صفحة الطلب وقت الانتظار على الخط المقدر، ويمكنك إلغاء الطلب في أي وقت بعد التقديم.

وتتاح الميزة التجريبية في الولايات المتحدة عبر تطبيق جوجل لنظامي أندرويد و iOS، بالإضافة إلى كروم.