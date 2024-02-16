آبل تعلق تطوير هاتف آيفون القابل للطي مؤقتًا

علقت آبل مشروع تطوير هواتف آيفون القابلة للطي بعد أن فشلت شاشات مورديها في اجتياز معايير الاختبار الصارمة الخاصة بالشركة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام صينية.

وتعمل الشركة على اختبار الهواتف القابلة للطي من الشركات المنافسة كجزء من عملية البحث والتطوير لأجهزتها المستقبلية القابلة للطي، ويُعتقد أن تلك الاختبارات قد بدأت منذ عام 2016.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن بعض الأجهزة القابلة للطي، التي يقال إن شركة آبل تختبرها، تستخدم شاشة من إنتاج سامسونج، التي تعد موردًا رئيسيًا للشاشات المستخدمة في أجهزة آبل.

وبحسب المصدر، فإن شاشات سامسونج التي اختبرتها آبل تعرضت للكسر بعد أيامٍ قليلة من الاختبارات الداخلية الصارمة، مما جعل آبل تعلق مشروع أجهزتها القابلة للطي حتى وقتٍ لاحق مستقبلًا، أو حتى توفر شاشة يمكنها أن تتوافق مع معاييرها العالية.

وكانت سامسونج قد قدمت نماذج شاشة قابلة للطي لشركة آبل في الماضي، وتشير تقارير حديثة أيضًا إلى أن سامسونج تحاول تعزيز كفاءتها التشغيلية تحسبًا لعزم آبل طرح أولى منتجاتها القابلة للطي اعتمادًا على الخبرة التي اكتسبتها في صنع الأجهزة القابلة للطي منذ عام 2019.

ووفقًا لتقرير نشره موقع The Information التقني في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، فقد عملت آبل على بناء نماذج أولية لاثنين من أجهزة آيفون القابلة للطي بعد أكثر من خمس سنوات من البحث والتطوير.

وأضاف التقرير أن النموذجين الأوليين يمكن طيهما بالعرض، لكن الشركة لا تخطط لطرح الجهاز خلال عامي 2024 أو 2025 في الوقت الحالي، كما أشار التقرير إلى أن الشركة قد تتخلى عن فكرة الأجهزة القابلة للطي إذا لم تستوف معاييرها الخاصة.

وكان موقع The Elec الكوري قد أفاد أيضًا في وقتٍ سابق بأن آبل تفكر في إطلاق أول جهاز قابل للطي خلال السنوات القليلة المقبلة في شكل جهاز يتراوح قياسه بين 7 و 8 إنشات، ويمكن أن يحل في النهاية محل جهاز آيباد ميني اللوحي.