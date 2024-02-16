آبل تطور أداة ذكاء اصطناعي لمنافسة GitHub Copilot

تسابق آبل الزمن لإضافة المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي، وتقترب الشركة من الانتهاء من أداة برمجية جديدة مهمة لمطوري التطبيقات من شأنها أن تزيد المنافسة مع مايكروسوفت.

وكانت الشركة تعمل على الأداة طوال العام الماضي بصفتها جزءًا من الإصدار الرئيسي التالي من Xcode، وهو برنامج البرمجة الرئيسي للشركة.

ووسعت آبل الآن الاختبار الداخلي للمزايا وكثّفت التطوير قبل خطة لإصداره لصانعي البرامج في وقت مبكر من هذا العام.

ويعمل الإصدار الرئيسي التالي من Xcode بطريقة مشابهة لنظام GitHub Copilot من مايكروسوفت، ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتعليمات البرمجية وإكمالها، الأمر الذي يبسط عملية البرمجة، ويوفر الوقت والمال.

وتستكشف آبل أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليمات برمجية لاختبار التطبيقات، وهي عملية شاقة في كثير من الأحيان.

وتدفع آبل بعض المهندسين إلى تجربة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه داخليًا للتحقق من أنها تعمل بصورة صحيحة قبل إطلاقها للمطورين الخارجيين.

وتعد هذه التحركات جزءًا من دفعة واسعة نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة.

وتحاول آبل اللحاق بنظيراتها في مجال التكنولوجيا في هذا السوق المزدهر، مع أنها وعدت بمناقشة خططها للذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام.

وقد يأتي هذا الإعلان في شهر يونيو، عندما تعقد الشركة مؤتمرها السنوي للمطورين.

وطالب كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، فِرقه بتطوير عدد كبير من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحديثات نظام التشغيل لهذا العام.

كما كلّف مساعديه بإعداد المزايا التي تستخدم التكنولوجيا، وقد عرض المسؤولون التنفيذيون في الشركة وظائف الذكاء الاصطناعي أمام مجلس الإدارة في أواخر العام الماضي.

ومن المفترض حصول iOS 18 على عدد كبير من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة. وتخطط الشركة للترويج لهذا التحديث بصفته واحدًا من التحديثات الهامة في تاريخ آيفون الممتد على مدار 16 عامًا.

وتخطط آبل أيضًا لجلب بعض مزايا الذكاء الاصطناعي إلى الإصدار التالي من نظام التشغيل macOS.

وتهدف آبل إلى اتباع نهج تدريجي في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع عدم إجراء بعض التحسينات لسنوات.

واستكشفت الشركة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الأخرى، ويشمل ذلك المزايا التي من شأنها أتمتة إنشاء قوائم تشغيل آبل ميوزك وإنشاء عروض شرائح في برنامج Keynote المنافس لبرنامج بوربوينت.

وتوجد مزايا أخرى قيد النظر، وهي نسخة متجددة من Spotlight، وهي ميزة البحث على مستوى النظام.

ومن المفترض أن يكون الإصدار الجديد قادرًا على التبديل بين مزايا محددة داخل التطبيقات والإجابة عن الأسئلة المعقدة بناءً على البيانات المدربة من نماذج لغوية كبيرة.

وتتضمن التصميمات المبكرة للإصلاح الشامل لميزة Spotlight استخدام النماذج اللغوية الكبيرة للإجابة عن الأسئلة المعقدة والقدرة على الاستفادة العميقة من التطبيقات لتشغيل وظائف محددة.

ويقتصر الإصدار الحالي من Spotlight على تشغيل التطبيقات وإجراء عمليات البحث الأساسية عبر الويب والحصول على معلومات، مثل الطقس والنتائج الرياضية.

وتواصل الشركة تعزيز نماذجها اللغوية الكبيرة من أجل تحسين سيري Siri والخدمات، مثل دعم AppleCare.

وتتطلع الشركة إلى تحسين قدرة سيري على الإجابة عن الأسئلة المعقدة بدقة، وتحاول فرق خدمة العملاء تسريع الدردشة والدعم عبر الهاتف. وتستثمر آبل أيضًا في إدماج الذكاء الاصطناعي في مزاياها الصحية.