OpenAI تعمل على محرك بحث منافس لجوجل

تعمل شركة OpenAI، مطوّرة روبوت ChatGPT، على تطوير منتج جديد مرتبط بالبحث عبر الإنترنت، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع “The Information” التقني.

وبحسب التقرير، فإن ذلك المنتج سيصدر في صورة خدمة تتيح البحث عبر الإنترنت، وستعمل جزئيًا اعتمادًا على محرك بحث “بينج” من مايكروسوفت وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.

ولم يشر التقرير على وجه الدقة إلى أي مدى ستكون تلك الخدمة منفصلة عن روبوت ChatGPT الذي يقدم بالفعل ميزة التصفح باستخدام محرك بينج كجزء من اشتراك “ChatGPT بلس” المأجور.

وكانت OpenAI قد أحدث ثورة تقنية بإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي، وأبرزها روبوت ChatGPT القائم على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل GPT-4 و DALL-E، وهو ما دفع جوجل إلى إطلاق كثير من المنتجات المماثلة، كان آخرها روبوت Gemini، بارد سابقًا، بمزايا مشابهة.

وفي حال إطلاق OpenAI منتجًا يركز على البحث عبر الإنترنت، فسيكون ذلك تهديدًا مباشرًا لجوجل التي تعتمد على نحو أساسي على الإعلانات في محرك بحثها كأهم العائدات المالية لها.

ويستحوذ محرك بحث جوجل على معظم حركة البحث عبر الإنترنت عالميًا، ولم تنجح محركات البحث المنافسة مثل بينج في جذب قطاع واسع من المستخدمين في وجوده.

وتسعى شركتا OpenAI ومايكروسوفت إلى تقديم منتج جديد يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبحث في الإنترنت على نحو يمكنه من منافسة جوجل، التي تطوّر بدورها آليات الذكاء الاصطناعي المدمجة في البحث.