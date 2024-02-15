ID-COOLING تطلق المبرد الهوائي FROZN A720 BLACK بحجم ضخم

أعلنت شركة ID-COOLING إطلاق المبرد الهوائي FROZN A720 BLACK بتصميم متطور وبحجم ضخم لتحسين كفاءة تبريد أجهزة الحواسيب المكتبية دون القلق من درجات الحرارة المرتفعة أو مستوى الضجيج.

يتميز المبرد الهوائي FROZN A720 BLACK بتصميم يضم قطعتين من زعانف الألمنيوم، مع 7 أنابيب نحاسية عالية الجودة بحجم قدره 6 ملم، وقاعدة نحاسية كبيرة الحجم لنقل الحرارة من سطح غطاء المعالج المركزي إلى القاعدة النحاسية الخاصة بالمبرد الهوائي.

ويأتي هذا المبرد مع المعجون الحراري FROST X25 العالي الكفاءة، الذي يتميز بمعدل توصيل حراري يصل إلى 10.5 واط لكل متر كلفن (K).

وصمم هذا المبرد الضخم ليكون قادرًا على التعامل مع وحدات المعالجة المركزية التي تأتي بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 300 واط (TDP)، مما يضمن للمستخدم عمل المعالج المركزي ضمن درجات حرارة مستقرة حتى أثناء الاستخدام المتواصل أو أثناء كسر السرعة.

ويعمل هذا المبرد الهوائي مع مروحتين بسرعة دوران تبدأ من 500 دورة في الدقيقة وتصل إلى 2000 دورة في الدقيقة، إذ توفر المروحتان معدل التدفق الحجمي للهواء الذي يصل إلى 98.6 قدمًا مكعبة في الدقيقة (CMF)، وتولد معدل ضجيج يصل إلى 33.5 ديسيبل.

ويصل ارتفاع المبرد الهوائي FROZN A720 BLACK إلى 163 ملم في الوضع القياسي ليدعم تركيب ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) بارتفاع يصل إلى 28 ملم أو 34 ملم.

ويدعم المبرد مقبس إنتل LGA20XX، و LGA1700، و LGA1200، و LGA1151، و LGA1150، و LGA1155، و LGA1156، ومقبس AM5 و AM4 من AMD.

أخيرًا، يأتي هذا المبرد بسعر قدره 69.99 دولارًا وهو متوفر حاليًا في الأسواق.