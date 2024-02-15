نوكيا ودل توسعان نطاق الوصول إلى تقنيات 5G

أعلنت شركتا نوكيا ودل تمديد الشراكة الإستراتيجية من أجل استخدام خبرات وحلول كل شركة، ويشمل ذلك حلول البنية التحتية من دل والاتصال اللاسلكي من شركة تصنيع معدات الاتصالات.

وتهدف الشراكة إلى تطوير بنى الشبكات المفتوحة في النظام البيئي للاتصالات وحالات استخدام 5G الخاصة بين الشركات.

واتفقت نوكيا وديل على شراكة للمساعدة في نشر ما يسمى بشبكات الجيل الخامس الخاصة وتكييف الشبكات مع السحابة.

وتميل شبكات الجيل الخامس الخاصة إلى أن تكون مملوكة أو مشغلة أو مستأجرة من مؤسسات فردية.

وينتقل عملاء Nokia AirFrame، وهي شركة مراكز البيانات التي تركز على السحابة التابعة لشركة نوكيا، إلى خوادم PowerEdge من دل المصممة خصوصًا لأعمال شبكات الاتصالات الحديثة.

وتعتمد نوكيا شركة دل بصفتها شريك البنية التحتية المفضل لديها لعملاء Nokia AirFrame الحاليين، مما يوفر تقنية دل بصفتها البنية التحتية المفضلة لعمليات النشر السحابية للاتصالات.

وفي الوقت نفسه، تصبح سحابة الأتمتة الرقمية NDAC من نوكيا بمنزلة المنصة اللاسلكية المفضلة لشركة دل من أجل تلبية متطلبات بعض عملاء المؤسسات.

وتتوسع الشركتان في الشراكة الحالية وتعملان على إدماج NDAC مع منصة برمجيات NativeEdge من دل، إذ تتطلعان إلى تعزيز بنى الشبكة المفتوحة في النظام البيئي للاتصالات وحالات استخدام شبكات الجيل الخامس الخاصة بين الشركات.

وتعد معمارية الشبكة المفتوحة بمنزلة أسلوب في الحوسبة والاتصالات يسمح لمنتج ما، مثل البرنامج، بالتوافق مع منتج آخر، مثل الهاتف المحمول، مع أن المنتجين يصنعهما بائعان مختلفان.

ويساعد تعاون نوكيا مع دل في تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء الناجمة عن تزايد طلب الشبكات وتوفير حلول لمساعدة مقدمي خدمات الاتصالات في توسيع نطاق الشبكات الحديثة إلى السحابة.

وتواصل الشركتان أيضًا جهود البحث والتطوير المشتركة بخصوص وظائف الشبكة الأساسية، ويشمل ذلك اختبار المنصات والتطبيقات وإدارة دورة حياة المنتج في مختبر دل المفتوح للنظام البيئي للاتصالات.