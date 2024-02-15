مقارنة بين نظارتي Apple Vision Pro و Meta Quest 3

تُعدّ نظارتا Apple Vision Pro و Meta Quest 3 من أبرز وأحدث نظارات الواقع المختلط في الوقت الحالي، وتوفر كلتا النظارتين تجربة غامرة للعمل واللعب ومشاهدة محتوى الفيديو، وتمتاز هذه النظارات بأنها متعددة الاستخدامات ومناسبة لمُختلف الفئات؛ إذ يمكن لهواة اللعب بألعاب الفيديو وتجارب الواقع الافتراضي التمتع بتجربة استثنائية باستخدام هذه النظارات، كما أن رجال الأعمال والأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على الحواسيب المحمولة يمكنهم استخدام هذه النظارات لإنجاز المهام بطريقة جديدة كُليًا، من ناحية أخرى، توفر هذه النظارات لمُحبي مشاهدة المحتوى المرئي الثلاثي الأبعاد تجربة مشاهدة استثنائية لا توفرها دور السينما.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام نظارات الواقع المختلط لكنك لم تتخذ القرار النهائي بشأن اختيار نظارة Apple Vision Pro أو Meta Quest 3، يمكن للمقارنة التالية مساعدتك في اختيار النظارة المناسبة لك:

التصميم والوزن:

تأتي نظارتا Apple Vision Pro و Meta Quest 3 بتصاميم مريحة ومتميزة، ولكن هناك فرق كبير في الوزن بينهما؛ إذ يتراوح وزن نظارة Vision Pro بين 600 و 650 جرامًا، أما نظارة Meta Quest 3 فهي أخف وزنًا من نظارة آبل وتزن 515 جرامًا.

الجزء الأساسي من نظارة Meta Quest 3 مصنوع من البلاستك، لكن الجزء الأساسي من نظارة آبل مصنوع من الألمنيوم والزجاج. وتتوفر نظارة آبل بخيارين من الأحزمة الرأسية القابلة للتخصيص والمصنوعة من النسيج الناعم.

أما ميتا، فتوفر لنظارتها Meta Quest 3 مجموعة متنوعة من الملحقات مثل: واجهة الوجه الأساسية (Standard Facial Interface)، والغطاء المضاد للميكروبات، وواجهة الوجه المصنوعة من السيليكون (Silicone Facial Interface).

تأتي كلتا النظارتين بتصاميم مريحة تهدف إلى توفير أقصى قدر من الراحة للمستخدم، ويعتمد اختيار إحداهما على الرغبات الفردية، فقد يُفضل بعض المستخدمين التصميم الأنيق لنظارة آبل Vision Pro، وقد يُفضل آخرون التصميم العملي والخفيف الوزن الذي تمتاز به نظارة Meta Quest 3.

الشاشة:

تضم نظارة آبل Vision Pro شاشتي Micro‑OLED، تحتويان معًا على إجمالي قدره 23 مليون بكسل لتوفير أفضل رؤية ممكنة، وتدعمان التدرج اللوني الواسع (DCI- P3) بنسبة قدرها 92%، وأما نظارة Meta Quest 3 فتضم شاشتين 4K+ Infinite Display، تدعمان تقنية LCD.

تدعم شاشة Vision Pro ثلاثة معدلات تحديث مختلفة، هي: 90 هرتزًا، و 96 هرتزًا، و 100 هرتز، لتوفير حركة سلسة وتقليل ضبابية الحركة. وتدعم شاشة Meta Quest 3 أربعة معدلات تحديث، هي: 72 هرتزًا و 80 هرتزًا و 90 هرتزًا و 120 هرتزًا لتلبية المتطلبات المختلفة للواقع الافتراضي (VR)، وتعزيز التجربة البصرية الشاملة.

تمتاز Meta Quest 3 بمجال رؤية واسع يبلغ 110 درجات أفقيًا و 96 درجة رأسيًا؛ مما يُحسّن بنحو كبير التجربة الافتراضية الغامرة. أما نظارة Vision Pro فتوفر مجال رؤية أفقيًا يبلغ 100 درجة، ولم تعلن الشركة مقدار مجال الرؤية الرأسي.

مجال الرؤية هو أمر مهم في عالم الواقع الافتراضي والمُعزز فهو يحدد مدى الإدراك البصري للمستخدم في أثناء ارتداء النظارة، وهذا يُحدد مساحة البيئة الافتراضية أو المُعززة التي يمكنهم رؤيتها. ويوفر مجال الرؤية الواسع تجربة غامرة بنحو أفضل من التجربة التي يوفرها مجال الرؤية المنخفض.

المعالج:

تعمل نظارة Meta Quest 3 بمعالج (Snapdragon XR2 Gen 2) الذي يمتاز بالسرعة العالية في معالجة الرسومات مقارنةً بالأجيال السابقة من معالجات Snapdragon المخصصة لنظارات الواقع الافتراضي، ويمتاز هذا المعالج بقوة المعالجة والدقة العالية، والدعم القوي للتطبيقات الثقيلة.

أما نظارة Vision Pro فتعمل بمعالج M2 الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية مكونة من 8 نويات، ووحدة معالجة رسومات مكونة من 10 نويات، ومحرك عصبي مكون من 16 نواة، ويأتي مع سعة قدرها 16 جيجابايت من الذاكرة الموحدة.

كما تعمل نظارة آبل بمعالج Apple R1 الجديد كُليًا المسؤول عن معالجة البيانات التي تجمعها المستشعرات المنتشرة داخل النظارة وخارجها، وهو المسؤول أيضًا عن بث المحتوى على الشاشة في غضون 12 ميلي/ الثانية.

الكاميرات:

تضم نظارة آبل Vision Pro كاميرتين رئيسيتين عاليتي الدقة، وست كاميرات لتتبع البيئة المحيطة بك، وأربع كاميرات لتتبع حركة العين، وكاميرا TrueDepth لتعرّف الوجه. كما تضم مستشعر LiDAR، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر الوميض (Flicker sensor)، ومستشعرات تتبع الحركة (IMUs).

أما نظارة Meta Quest 3 فتحتوي على ست كاميرات أساسية، وتحتوي الواجهة الأمامية على أربع كاميرات مرتبة رأسيًا، مع كاميرتين مخصصتين للتتبع المكاني وكاميرتين للمشاهدة المختلطة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه النظارة كاميرتين إضافيتين على حافتها السفلية لدعم مزايا التتبع الكامل للجسم؛ مما يسمح بإنشاء مساحات غامرة من الواقع المختلط، والتتبع الدقيق للحركة.

عمر البطارية:

تستمر بطارية نظارة Meta Quest بالعمل مدة تصل إلى 2.2 ساعة من الاستخدام العام للتطبيقات المختلفة، وما يصل إلى 2.4 ساعة من اللعب بالألعاب، وما يصل إلى 2.9 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو.

أما نظارة آبل Vision Pro فتأتي مع بطارية خارجية تستمر بالعمل مدة تصل إلى ساعتين من الاستخدام العام، وما يصل إلى ساعتين ونصف من مشاهدة مقاطع الفيديو.

يمكن استخدام كل من Meta Quest 3 و Apple Vision Pro في أثناء شحن البطارية. وكما هي الحال مع أي جهاز إلكتروني يحتوي على بطارية، يعتمد عمر البطارية في كلتا النظارتين على عوامل مختلفة مثل: الإعدادات وأنماط الاستخدام وغيرها. وسيختلف بنحو كبير بين المستخدمين، اعتمادًا على وضع الاستخدام الأساسي، ومدى استهلاك التطبيقات المستخدمة في النظارة لطاقة البطارية.

السعر:

تتوفر نظارة Meta Quest 3 بخيارين من ذاكرة التخزين، هما: 128 أو 512 جيجابايت، ويبلغ سعر الطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 128 جيجابايت 500 دولار، أما الطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت فيُباع بسعر قدره 650 دولارًا.

أما نظارة Apple Vision Pro فتتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين، هي: 256، أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت، ويبلغ سعر الطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 256 جيجابايت 3499 دولارًا، أما الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت فيبلغ سعره 3699 دولارًا، ويبلغ سعر الطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة قدرها واحد تيرابايت 3899 دولارًا.

أيهما تختار؟

هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر في اختيارك لنظارة Apple Vision Pro أو Meta Quest 3 سنوضحها فيما يلي:

الاهتمامات الشخصية: إذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو الثلاثية الأبعاد وتجارب الواقع الافتراضي، فإن نظارة Meta Quest 3 هي المناسبة لك؛ لأنها تُباع بسعر أقل من سعر نظارة آبل وتوفر تجربة ممتازة للواقع الافتراضي والواقع المختلط. أما إذا كانت اهتماماتك تدور حول التطبيقات المتقدمة للواقع المعزز والحوسبة المكانية، فستكون نظارة Apple Vision Pro هي المناسبة لك.

الميزانية: تُباع نظارة Meta Quest 3 بسعر أقل بكثير من سعر نظارة آبل؛ مما يجعلها مناسبة لفئة أوسع من المستخدمين، أما نظارة Apple Vision Pro فهي باهظة الثمن وقد لا تناسب الجميع، لذلك فكّر في المبلغ الذي ترغب في إنفاقه لشراء واحدة من نظارات الواقع المختلط لتتمكن من تحديد النظارة المناسبة لك.

الأجهزة الأخرى التي تستخدمها: إذا كنت تستخدم هاتف آيفون وحاسوب ماك بوك، فإن نظارة آبل Vision Pro هي المناسبة لك؛ لأنها تتكامل بسلاسة مع أجهزة آبل الأخرى.

عمر البطارية: تمتاز Meta Quest 3 بعمر بطارية أطول قليلًا من عمر بطارية نظارة آبل، كما أن نظارة Vision Pro تأتي مع بطارية خارجية يجب الاحتفاظ بها في جيبك في أثناء الاستخدام.

إليك المواصفات الأساسية لنظارتي Vision Pro و Meta Quest 3:

نظارة Vision Pro نظارة Meta Quest 3 المعالج معالج M2 من آبل؛ الثماني النوى، مع معالج (R1) الجديد. معالج كوالكوم Snapdragon XR2 Gen 2 معدل تحديث الشاشة تدعم ثلاثة معدلات تحديث، هي: 90 أو 96 هرتزًا، أو 100 هرتز. تدعم أربعة معدلات تحديث، هي: 72 أو 80 أو 90 أو 120 هرتزًا. سعة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128 أو 512 جيجابايت. البطارية توفر ما يصل إلى ساعتين من الاستخدام العام. توفر ما يصل إلى ساعتين وعشرين دقيقة من الاستخدام العام. المسافة بين الحدقتين (IPD) تتراوح بين 51 مم و 75 مم. تتراوح بين 53 مم و 75 مم. الوزن يتراوح بين 600 و 650 جرامًا. 515 جرامًا. السعر يبدأ من 3499 دولارًا يبدأ من 500 دولار.