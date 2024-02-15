كيفية تحسين عمر البطارية في هواتف سامسونج Galaxy S24

تحتوي سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة على بطاريات كبيرة، وتمتاز بعمر البطارية الطويل، ومع ذلك، يمكن أن تُستنزف طاقة البطارية بسرعة بسبب بعض الإعدادات والمزايا التي تستهلك كمية كبيرة من طاقة البطارية وقد لا تكون بحاجة إلى تفعيلها في كل الأوقات.

لذلك، سنوضح فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لتحسين عمر البطارية في هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة:

1- أوقف تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة:

تتمتع هواتف سامسونج Galaxy S24 بدعمها خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always On Display) التي تساعدك في مشاهدة الساعة وبعض الأيقونات والإشعارات دون الحاجة إلى لمس الشاشة، ومع ذلك، تؤثر هذه المزية في عمر بطارية هاتفك.

تدعم خاصية التشغيل الدائم في إصدار One UI 6.1 إظهار خلفية شاشة القفل بألوانها الأصلية؛ مما يعني أن كمية الطاقة المستهلكة ستكون أعلى من الطاقة التي تستهلكها خاصية التشغيل الدائم (AOD) التقليدية التي تغير لون خلفية الشاشة إلى اللون الأسود.

ولتقليل استهلاك الطاقة، يمكنك إيقاف تشغيل هذه الخاصية، أو استخدام مزية جديدة أضافتها سامسونج إلى هواتفها تمحو الخلفية تلقائيًا عند تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة.

إليك كيفية استخدام مزية إزالة الخلفية بدلًا من تعطيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (شاشة القفل و AOD) Lock screen and AOD. انقر فوق خيار (التشغيل الدائم للشاشة) Always On Display. فعّل خيار (مسح الخلفية) Erase background. انقر فوق خيار (متى تظهر) When to show. اختر (النقر للمشاهدة) Tap to show لإظهار الخلفية فقط بعد النقر على الشاشة.

ولإيقاف تشغيل خاصية AOD لتحسين عمر البطارية في هواتف سامسونج Galaxy S24: انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (قفل الشاشة) Lock screen، ثم عطّل خيار (التشغيل الدائم للشاشة) Always On Display.

2- فعّل مزية حماية البطارية:

تحتوي هواتف سامسونج Galaxy S24 على وضع جديد لحماية البطارية يُسمى وضع (حماية البطارية) Battery protection يساعد في تحسين عمر البطارية.

إليك كيفية استخدامه:

انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق خيار (البطارية) Battery. اختر (حماية البطارية) Battery protection. اختر درجة الحماية إما (الدرجة الأساسية) Basic أو (الدرجة التكيّفية) Adaptive أو (الدرجة القصوى) Maximum. اختر الدرجة القصوى لإطالة عمر البطارية؛ إذ يؤدي اختيار هذه الدرجة إلى إيقاف عملية الشحن تلقائيًا عندما تصل نسبة شحن البطارية إلى 80%. اختر الدرجة التكيّفية إذا كنت تشحن هاتفك عادةً طوال الليل. وفي حال اخترت الدرجة الأساسية، سيتوقف الهاتف عن الشحن عندما تصل نسبة الشحن إلى 100%.

3- شغّل وضع توفير الطاقة في هاتفك:

أسرع طريقة لتحسين عمر البطارية في هاتفك هي استخدام وضع توفير الطاقة.

إليك كيفية تشغيل هذا الوضع:

انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق خيار (البطارية) Battery. فعّل خيار (توفير الطاقة) Power saving.

4- شغّل الوضع المظلم:

يساعد تفعيل الوضع المظلم (Dark Mode) في إطالة عمر البطارية في هواتف سامسونج Galaxy S24؛ لأن هذا الوضع يستهلك كمية أقل من الطاقة، ويفيدك فقط إذا كنت تزيد سطوع شاشة هاتفك بنحو كبير، ولن تلاحظ فرقًا كبيرًا في مستوى طاقة البطارية إذا كانت شاشة هاتفك قليلة السطوع.

إليك كيفية تشغيل الوضع المظلم:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (الشاشة) Display. فعّل الوضع المظلم (Dark Mode).

5- استخدم وضع الأداء الخفيف المدمج في هواتف سامسونج Galaxy S24:

يقلل وضع الأداء الخفيف (Light performance) من سامسونج استهلاك الطاقة لإطالة عمر البطارية، كما أنه يحافظ على برودة الجهاز، فهو يضبط سرعة المعالجة جزئيًا لتحسين استهلاك البطارية. ولا يؤثر هذا الوضع في سرعة التصفح عبر الإنترنت أو إجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل مقاطع الفيديو أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

إليك كيفية تشغيل وضع الأداء الخفيف:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (العناية بالجهاز) Device care. اختر (ملف الأداء) Performance profile. فعّل خيار (خفيف) Light. سيتوقف وضع الأداء الخفيف تلقائيًا في أثناء اللعب بألعاب الفيديو.