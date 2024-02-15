كيفية إنشاء حسابات متعددة في نظارة آبل Vision Pro

تمتاز نظارة آبل Vision Pro بالعديد من المزايا القوية، وتُعدّ من أبرز أجهزة الحوسبة المكانية التي توفر تجربة استخدام غامرة ومُعززة للإنتاجية، كما أنها جهاز مثالي للترفيه واللعب ومشاهدة المحتوى الثلاثي الأبعاد.

وبسبب هذه المزايا القوية التي تتمتع بها نظارة آبل، قد ترغب في مشاركة استخدامها مع شخص آخر حتى يتمكن من تجربة كل ما تقدمه. لكن هناك بعض الإعدادات التي تحتاج إلى تغييرها إذا كنت تريد السماح لشخص آخر باستخدام نظارة Vision Pro الخاصة بك دون الوصول إلى بياناتك الشخصية.

وأفضل طريقة للقيام بذلك، إنشاء حسابات متعددة في نظارة آبل Vision Pro باتباع الطرق التالية:

الطريقة الأولى: استخدم وضع الضيف

ترتبط نظارة آبل Vision Pro بحساب رئيسي واحد فقط، لكنها تسمح للأشخاص الآخرين باستخدامها في وضع الضيف. ولتجربة هذه الطريقة اتبع الخطوات التالية:

استخدم هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك، وانتقل إلى تطبيق الإعدادات، ثم انتقل إلى (عام) General، ثم اختر AirPlay & Handoff وفعّل خيار (مُستَقبل AirPlay) AirPlay Receiver انتقل إلى نظارة Vision Pro، ثم انتقل إلى مركز التحكم (Control Center) ثم اختر زر (المستخدم الضيف) Guest User ، ثم اختر (إظهار الانعكاس) View Mirroring وحدد واحدًا من الأجهزة الظاهرة في القائمة. سيؤدي ذلك إلى بث محتوى النظارة مباشرة على الجهاز الذي اخترته في الخطوة السابقة كمستقبل AirPlay. ويمكنك أيضًا تحديد التطبيقات التي يمكن للضيف استخدامها ضمن قسم (التطبيقات المسموح بها) Allowed Apps . في نظارة Vision Pro، انقر فوق زر (وضع الضيف) Guest Mode في مركز التحكم، وستمنحك النظارة خمس دقائق لضبط العدسة أو ضبط الحزام على رأس المستخدم الضيف. عندما يكون كل شيء جاهزًا، يمكن للضيف البدء بإعداد تتبع العين ويجب القيام بذلك حتى لو أعددته سابقًا لنفسك، وسيُطلب من الضيف اختيار حلقة من الأضواء المتوهجة بعد النظر إليها واحدة تلو الأخرى، وستتكرر هذه العملية أكثر من مرة. ومن المهم معرفة أنه سيتعين على الضيف تكرار إعداد تتبع العين في كل مرة يُزيل فيها نظارة آبل عن عينيه، ثم يعيدها. وبمجرد إعداد تتبع العين بنحو صحيح، سيتمكن الضيف من استخدام Vision Pro.

الطريقة الثانية: استخدام خدمة المشاركة العائلية

تسمح خدمة المشاركة العائلية (Family Sharing) من آبل لما يصل إلى خمسة أفراد آخرين من الأسرة باستخدام نظارة Vision Pro عن طريق معرّف آبل (Apple ID) رئيسي واحد يمكنك استخدامه لدعوة أشخاص آخرين لاستخدام النظارة. ويمكن بعد ذلك استخدام التطبيقات والاشتراكات ومشاركتها مع جميع الحسابات.

ولتجربة هذه الطريقة، اتبع الخطوات التالية:

في هاتف آيفون، أو جهاز آيباد ، أو حاسوب ماك بوك، افتح تطبيق الإعدادات، ثم انقر فوق اسمك واختر (المشاركة العائلية) Family Sharing. اتبع التعليمات التي تظهر في الشاشة لإعداد المشاركة العائلية، وإضافة حسابات أفراد العائلة، وتحديد المحتوى الذي تريد مشاركته معهم، وتمكين خدمة مشاركة الموقع أو تعطيلها، وغيرها من الإعدادات. في نظارة Vision Pro، افتح تطبيق الإعدادات، ثم انقر فوق اسمك في الجزء العلوي من الشريط الجانبي، ثم انتقل إلى خيار آي كلاود (iCloud)، ثم (المشاركة العائلية) Family Sharing. اختر بعد ذلك (إدارة الاشتراكات) Manage Subscriptions، ثم اختر (اشتراك آبل) Apple subscription لمشاركته مع أفراد العائلة.

يمكنك أيضًا مشاركة الاشتراكات الخاصة بمتجر التطبيقات (آب ستور) App Store باتباع الخطوات التالية:

في تطبيق الإعدادات في نظارة Vision Pro، انقر فوق اسمك في الشريط الجانبي، ثم اختر (الاشتراكات) Subscriptions . إذا كنت ترغب في مشاركة جميع الاشتراكات المستقبلية، فعليك تفعيل خيار (المشاركة مع العائلة) Share with Family . إذا كنت ترغب في إدارة اشتراك معين، فاختره، ثم فعّل خيار (المشاركة مع العائلة) Share with Family لهذا الاشتراك أو عطّله. وإذا لم يكن خيار المشاركة مع العائلة متاحًا، فهذا يعني أنه لا يمكن مشاركة هذا الاشتراك.

الطريقة الثالثة: التبديل إلى معرف آبل مختلف

لا يمكنك تسجيل الدخول إلى نظارة آبل Vision Pro إلا باستخدام معرّف آبل (Apple ID) واحد، ولكن تسجيل الخروج من حساب معين وتسجيل الدخول إلى حساب آخر يعني أنه يمكن للشخص الآخر الذي تريد مشاركة النظارة معه تسجيل الدخول باستخدام حسابه الخاص بنحو منفصل تمامًا عن حسابك.

وقبل البدء باستخدام هذه الطريقة، من المهم معرفة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى نظارة Vision Pro باستخدام معرف آبل الخاص بهم، لذلك سيتعين عليك إنشاء حساب ضيف لهم أو استخدام خدمة (المشاركة العائلية) Family Sharing.

ولتجربة طريقة التبديل إلى معرف آبل مختلف، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في نظارة Vision Pro، ثم انقر فوق اسمك في الجزء العلوي من الشريط الجانبي، ثم مرر إلى الأسفل، ثم سجّل الخروج من حساب Apple ID الذي تستخدمه بالنقر فوق زر (تسجيل الخروج) Log out. سجّل الدخول باستخدام معرف آبل مختلف عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالحساب الجديد.