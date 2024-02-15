كل ما تحتاج إلى معرفته عن Gemini Advanced الجديد من جوجل

طرحت شركة جوجل إصدارًا جديدًا من روبوت الدردشة الخاص بها يحمل اسم (Gemini Advanced)، الذي أعلنته في شهر ديسمبر 2023 باسم (Bard Advanced)، وذلك بالتزامن مع إعلانها تغيير اسم روبوت الدردشة بارد (Bard) إلى (Gemini).

يُعدّ (Gemini Advanced) هو المنافس الجديد من جوجل لإصدار (ChatGPT Plus) من شركة OpenAI، وإصدار (Copilot Pro) من شركة مايكروسوفت، إذ يقدم للمستخدم إمكانيات عالية ومزايا حصرية مقابل تكلفة تبلغ 20 دولارًا شهريًا.

ولكن ما Gemini Advanced، وما المزايا الجديدة التي يقدمها، وكيف يمكنك الاشتراك فيه؟.. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أول إصدار مدفوع من روبوت الدردشة الخاص بشركة جوجل:

أولًا؛ ما (Gemini Advanced) من جوجل؟

يستند إصدار (Gemini Advanced) في عمله إلى نموذج (Gemini Ultra 1.0)، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا من جوجل، إذ يمتاز بقدرته على إنجاز المهام المعقدة، مثل: البرمجة، والتحليل المنطقي والتعاون الإبداعي.

وقد أظهرت اختبارات جوجل له أنه نجح في التفوق في 30 معيارًا من أصل 32 معيارًا من معايير كفاءة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، التي تعتمد عليها الأوساط الأكاديمية في عمليات البحث والتطوير.

كما يُعدّ (Gemini Ultra) نموذج الذكاء الاصطناعي الأول الذي تفوق على الخبراء البشريين بنسبة تبلغ 90% في معيار (MMLU) الذي يُستخدم لفهم اللغة الطبيعية (NLU) في سياقات متعددة، إذ يستخدم هذا المعيار مجموعة من 57 موضوعًا معرفيًا معقدًا متنوعة بين الرياضيات والفيزياء والتاريخ والقانون والطب لاختبار المعرفة العامة بالمعلومات، وكذلك القدرة على حل المشكلات.

وقالت جوجل إن التركيز على معيار( MMLU) في تدريب نموذج (Gemini Ultra) مكّنه من استخدام قدراته المنطقية للتفكير بعناية كبرى قبل الإجابة عن الأسئلة الصعبة، مما حسّن مهاراته في الإجابة عن الأسئلة بمعلومات دقيقة، تبتعد عن فكرة تقديم إجابات قائمة على الانطباع الأول عن الأسئلة المطروحة.

وأظهرت اختبارات جوجل أيضًا نجاح النموذج في تعرّف محتوى الصور، بما يشمل النصوص الموجودة عليها دون الاستعانة بإمكانيات أنظمة التعرف الضوئي للحروف (OCR)، وذلك يتخطى إمكانيات معظم النماذج الحديثة مثل: نموذج (GPT-4) – الذي يعمل به إصدار (ChatGPT Plus) المنافس – كما تفوق النموذج في التعامل مع العمليات الحسابية من حيث حلها أو معرفة مدى صحة الإجابات من خلال تحليل صور لها.

وعلى مستوى البرمجة؛ أثبتت اختبارات جوجل تفوق نموذج (Gemini Ultra) في العديد من معايير البرمجة ومنها: (HumanEval)، وهو معيار صناعي مهم لتقييم الأداء في مهام البرمجة، إذ يتفوق هذا النموذج في حل مشكلات البرمجة التنافسية التي تتجاوز إنشاء الأكواد البرمجية لتشمل الرياضيات المعقدة وعلوم الحاسوب النظرية.

ثانيًا؛ ما المزايا الجديدة في Gemini Advanced؟

يمتاز (Gemini Advanced) بقدرته على أداء المهام المعقدة للغاية مثل: البرمجة والتفكير المنطقي واتباع التعليمات الدقيقة والتعاون في المشاريع الإبداعية، كما يسمح لك بإجراء محادثات أطول وأكثر تعقيدًا وتفصيلًا، بالإضافة إلى ذلك؛ يمتاز أيضًا بقدرته على فهم السياق من مطالباتك السابقة بنحو أفضل، وهذا يتيح لك الاستمرار في طرح تساؤلات مرتبطة باستفسارات قديمة في المحادثة نفسها.

لذلك يمكنك الآن استخدام (Gemini Advanced) في أكثر من مجرد الإجابة عن الأسئلة أو تلخيص بعض النصوص الطويلة وحتى الكتب؛ لأنه بفضل نموذج (Gemini Ultra 1.0) يمكنه تنفيذ تعليمات متعددة في جملة واحدة، وإنشاء صور من مطالبات أكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى تنفيذ مهام البرمجة المعقدة.

وقد قدمت شركة جوجل في منشور إعلان (Gemini Advanced) عددًا من السيناريوهات لاستخدامه، ومنها:

يمكن الاعتماد على (Gemini Advanced) كمدرس شخصي، إذ يمكنه تقديم شرح مفصل لأي موضوع خطوة بخطوة، وتقديم اختبارات لقياس فهم المستخدم لجزئية معينة، بالإضافة إلى قدرته على خوض نقاشات تقيس مستوى استيعاب المستخدم وتناسب مستواه التعليمي.

يمكن أن يساعد المطورين في إنجاز مهام معقدة على مستوى البرمجة، إذ يمكنه مساعدة المطور في تقييم أفكاره المختلفة بشأن كتابة الأكواد البرمجية لتنفيذ فكرة معينة.

يمكن أن يساعد صناع المحتوى على الانتقال من الأفكار إلى الإبداع من خلال إنشاء محتوى جديد، ومتابعة الموضوعات الرائجة وتحليلها، وإيجاد أفكار جديدة تساعدهم في الوصول إلى جمهور أكبر.

ولكن أهم ما يميز (Gemini Advanced)، هو إدماجه في حزمة تطبيقات جوجل المكتبية (Workspace)، وهذا يعني أن المشتركين في خطة (Google One AI Premium) يمكنهم استخدامه في جيميل ومستندات جوجل، وجداول البيانات (Sheets)، والعروض التقديمية (Slides)، وتطبيق المكالمات (Google Meet)، ولكن هذه المزية ستطرحها جوجل خلال الأسابيع المقبلة.

ثالثًا؛ كيف يمكنك الاشتراك في Gemini Advanced؟

يتوفر Gemini Advanced حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، في أكثر من 150 دولة، من بينها منطقة الشرق الأوسط، لكن جوجل وعدت بأن يدعم المزيد من اللغات في المستقبل.

وسيتوفر (Gemini Advanced) للمشتركين في الباقة الجديدة (Google One AI Premium)، التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا، وتشمل هذه الخطة أيضًا الحصول على مساحة تخزين سحابية بسعة قدرها 2 تيرابايت، وإمكانية تفعيل مزايا الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني ومستندات جوجل وغيرها من تطبيقات جوجل المكتبية عندما تطرحها جوجل قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح جوجل للمشتركين في هذه الخطة الجديدة استخدام (Gemini Advanced) مجانًا لمدة شهرين، وللوصول إلى هذا العرض والاشتراك فيه، يمكنك الانتقال إلى هذه الصفحة.