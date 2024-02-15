شاومي تكشف عن هاتف ريدمي A3 الرخيص الثمن

أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف ريدمي A3، وهو هاتف جديد من هواتف الفئة الاقتصادية بتصميم مميز يشبه الجلد من الخلف، وهو يُعد أرخص الهواتف الذكية التي تتيحها الشركة.

ويأتي هاتف ريدمي A3 بشاشة من نوع LCD قياسها 6.71 إنشات بدقة قدرها +HD وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، كما أن الشاشة مزودة بطبقة حماية من زجاج غوريلا جلاس 3، وتحتوي على نتوء علوي يضم كاميرا السيلفي.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G36 من ميدياتيك، وهو المعالج نفسه المُستخدم في هاتف A2 السابق، لكن شاومي زادت الذاكرة العشوائية لتصل إلى 6 جيجابايت بعد أن كانت لا تتخطى 4 جيجابايت في الإصدار السابق، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 الكامل بدلًا من نظام أندرويد جو.

ويضم الهاتف بطارية قوية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط من خلال منفذ USB-C، كما يوجد أيضًا منفذ للسماعات السلكية من نوع 3.5 ملم، ومستشعر بصمات مدمج في زر تشغيل الشاشة.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مرفقة بفلاش LED، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويأتي هاتف ريدمي A3 بعدة ألوان، الأسود والأخضر والأزرق، وستبدأ شاومي بيع الهاتف نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري بأسعار رخيصة في حدود 100 دولارٍ أمريكي، وتتفاوت قليلًا وفقًا للسعة التخزينية والذاكرة العشوائية، ومن المنتظر أن يتوفر الهاتف في العديد من الأسواق الناشئة حول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.