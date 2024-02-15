سبيس إكس تنقل مقرها القانوني إلى تكساس

بدأ إيلون ماسك نقل شركة سبيس إكس بعيدًا عن ولاية ديلاوير، بعد قرار القاضي في الولاية بإبطال حزمة رواتبه من تسلا البالغ قدرها 56 مليار دولار.

وأعلن ماسك في منشور عبر إكس أن سبيس إكس قد نقلتْ مقر الشركة من ديلاوير إلى تكساس، إلى جانب نسخة من شهادة التحويل التي تلقاها من سكرتير تكساس.

وأضاف إيلون ماسك قائلًا: “إذا كانت شركتك لا تزال مسجلة في ولاية ديلاوير، فإنني أوصي بالانتقال إلى ولاية أخرى في أقرب وقت ممكن”.

وكما تشير وكالة بلومبرغ، فقد نقل ماسك أيضًا أعمال نيورالينك من ديلاوير إلى نيفادا بتاريخ 8 من فبراير، بعد وقت قصير من كشفه أن الشركة زرعت شريحة دماغية في مريض بشري أول مرة.

ووفقًا لهذا التغيير في الموقع، انضمت نيورالينك إلى شركة أخرى يديرها ماسك في الولاية، وهي إكس، التي نقل مقرها القانوني أيضًا من ولاية ديلاوير، عندما غير اسمها من تويتر إلى إكس في عام 2023.

ونشر إيلون ماسك سلسلة من التغريدات تبث شكاواه من الولاية عندما صدر قرار المحكمة بإلغاء حزمة تعويضاته من تسلا.

وفي أحد المنشورات، أَجرى استطلاع رأيٍ بخصوص إذا كان ينبغي لشركة تسلا تغيير مقرها القانوني إلى تكساس.

وكتب في منشور آخر: “لا تؤسس شركتك في ولاية ديلاوير”، مضيفًا: “أُوصي بتأسيس الشركة في ولاية نيفادا أو تكساس إذا كنت تفضل أن يقرر المساهمون الأمور”.

وعلى عكس سبيس إكس ونيورالينك، فإنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنقل تسلا مقرها القانوني.

ويحتاج ماسك إلى إجراء تصويت للمساهمين بخصوص إذا كان يجب على الشركة نقل مقرها القانوني.

وتتمتع سبيس إكس وتسلا بحضور كبير في ولاية تكساس. ونقلت تسلا مقرها الفعلي إلى تكساس من كاليفورنيا بسبب إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا.

كما أنها تمتلك مصنع جيجافاكتوري Gigafactory في الولاية، وينتج هذا المصنع سيارات الشركة، ويشمل ذلك سايبرتراك Cybertruck.

وفي الوقت نفسه، تقع ستاربيس التابعة لشركة سبيس إكس في تكساس، وهي منشأة إنتاج صواريخ ستارشيب وتطويرها.