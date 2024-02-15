سامسونج تطلق أول تحديث لهواتف جالاكسي S24

أعلنت شركة سامسونج رسميًا أنها بصدد إطلاق أول تحديث لنظام هواتفها الرائدة الجديدة جالاكسي S24 التي صدرت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفقًا لما ذكرته الشركة الكورية عبر موقعها الرسمي، فإن التحديث الجديد سيركز على إصلاح مشكلة عدم ظهور الألوان في الشاشة بطريقة زاهية وواضحة على نحو كافٍ عند تفعيل وضع الألوان الزاهية في الشاشة، استنادًا إلى شكاوى بعض المستخدمين بعدم وجود فارق ملحوظ بين وضع الألوان الطبيعية والزاهية عند التبديل بينهما.

وتؤكد سامسونج أنها تعمدت جعل الألوان تبدو طبيعية على نحو كبير في شاشة هواتف جالاكسي S24، لكنها تقر في الوقت نفسه بعدم رضا بعض المستخدمين عن ذلك التغيير، ورغبتهم في الحصول على ألوان زاهية ومشبعة على نحو أكبر مما هو عليه.

ويضيف التحديث الجديد شريط تمرير جديد إلى إعدادات العرض الخاصة بالشاشة، يمكن من خلاله التحكم في درجة حيوية الألوان وفقًا لتفضيلات المستخدم.

وقالت سامسونج أيضًا إن التحديث الجديد يضيف تحسينات في كاميرا هواتف جالاكسي S24 فيما يتعلق بمزايا التكبير والتقاط الصور الشخصية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو باستخدام الكاميرا الخلفية دون الإشارة إلى تفاصيل محددة تخص تلك التحسينات.

ومن المنتظر أن يصل التحديث الجديد كافة أجهزة جالاكسي S24 المتاحة في الأسواق خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، في حين ما زالت الشركة تختبر تحديث One UI 6.1 الفرعي استعدادًا لإطلاقه للإصدارات الأخرى من هواتفها الذكية، علمًا بأنه التحديث الافتراضي الموجود في هواتف جالاكسي S24 الجديدة.