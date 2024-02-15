جوجل تطلق ميزة التصفح الآمن في أندرويد

أطلقت جوجل ميزة جديدة تسمى “التصفح الآمن” Safe Browsing في هواتف أندرويد، وهي ميزة مصممة لتنبيه المستخدمين إلى الروابط ومواقع الويب الضارة عند محاولة الوصول إليها.

ووفقًا لما رُصد في بعض الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، فقد ظهرت صفحة جديدة لميزة التصفح الآمن تشير إلى التطبيقات التي تدعم هذه الميزة، وكيف ستساعد في الحفاظ على سلامة المستخدمين من التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وغيرها.

وتقول جوجل إنه في حال النقر مثلًا على رابط في تطبيق أخبار موثوق به يؤدي إلى موقع تصيد معروف، فقد يتلقى المستخدم تنبيهًا يخبره بالمخاطر قبل فتح الرابط لحثه على تجنب الاستمرار في التصفح.

وتتضمن الميزة أيضًا “حماية حية من التهديدات”، وتزعم جوجل أنها توفر “اكتشافًا دقيقًا للتهديدات”، وليس واضحًا إن كانت تلك الميزة ستعمل على نحو افتراضي أم أنها ستحتاج إلى التفعيل يدويًا.

ومن المنتظر أن تدعم التطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات للتصفح الآمن SafetyNet تلك الميزة الجديدة، وهي مدمجة في خدمات جوجل بلاي، وتتيح للتطبيقات التحقق من الروابط استنادًا إلى تحليل جوجل لها.

وتهدف ميزات التصفح الآمن في نظام أندرويد إلى حماية المستخدمين من البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، أو عند طريق تنزيل تطبيقات غير معروفة.

ولا يحتاج المستخدمون إلى تنزيل أي شيء إضافي للحصول على تلك الميزة، إذ ستُطلق عن طريق خدمات جوجل بلاي عبر تحديثات قادمة قد لا يكون للمستخدمين دخل فيها.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة التصفح الآمن باتت متوفرة بالفعل في بعض أجهزة جوجل بكسل وسامسونج، ومن المتوقع إتاحتها لكثير من الأجهزة العاملة بنظام أندرويد خلال وقتٍ لاحق.