جوجل تزيل تطبيق Meet من شاشات سامسونج الذكية

أعلنت سامسونج أن تطبيق المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت Google Meet سيُزال من شاشاتها وأجهزة التلفاز الذكية خلال وقتٍ قريب.

ومن المرجح أن ذلك القرار اتخذته جوجل نفسها للتركيز على أنظمة أندرويد بدلًا من المنصات التابعة لشركات أخرى، علمًا بأن ذلك القرار سيؤثر في ملايين الأجهزة حول العالم.

وبدأت الشركة الكورية تنبيه مستخدميها على أن تطبيق Google Meet لن يكون متاحًا على شاشاتها وأجهزة التلفاز الذكية التابعة لها بدءًا من الشهر المقبل، إذ سيختفي التطبيق أو لن يعمل على تلك الأجهزة بدايةً من التاسع من مارس/ آذار 2024.

وقررت جوجل إغلاق التطبيق في نظام تايزن في أجهزة سامسونج للتركيز على الشاشات وأجهزة التلفاز العاملة بنظام أندرويد عوضًا عن ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل أيضًا أوقفت مساعدها الشخصي Google Assistant في شاشات سامسونج وأجهزة التلفاز التابعة لها.

وتأتي شاشات سامسونج الذكية (سلسلة 7000 فما فوق) وأجهزة التلفاز التي أطلقتها بين 2021 و 2023 داعمة لتطبيق Google Meet. ومع ذلك، فإن الشاشات وأجهزة التلفاز الذكية التي أطلقتها سامسونج هذا العام لا تحتوي على ذلك التطبيق.

وسيتلقى المستخدمون إشعارًا داخل التطبيق بشأن إنهاء Google Meet في أجهزتهم، وستقترح سامسونج بعض بدائل التطبيق على المستخدمين في وقتٍ لاحق، إذ لا تتوفر على الأرجح في الوقت الحالي بدائل مناسبة إلا بتوصيل الشاشة بالحاسوب الشخصي في أثناء إجراء المكالمات.