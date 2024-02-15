بعض مالكي نظارة فيجن برو يعيدونها إلى آبل بعد الشراء

بدأ بعض مالكي نظارة الواقع المختلط الجديدة من آبل “فيجن برو” إعادتها إلى آبل بعد مدة قصيرة من تجربتها بعد الشراء، وفقًا لتقرير جديد لموقع “ذا فيرج” التقني.

وكانت آبل قد أطلقت نظارة فيجن برو مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري في السوق الأمريكية، وتتيح آبل إرجاع أي منتج لها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء.

وبحسب التقرير المنشور، فقد أعاد بعض العملاء نظارة فيجن برو بعد الشراء لأسباب متباينة، أبرزها عدم الشعور بالراحة في أثناء الاستخدام.

وأفاد أولئك العملاء بأنهم عانوا الصداع ودوار الحركة عند استخدام النظارة، في حين اشتكى آخرون من وزن النظارة وتركزه على نحو أساسي في المقدمة، وظهرت شكاوى أخرى بشأن احمرار العينين وجفافهما، وهي في الحقيقة مشكلة شائعة منذ سنوات مع أجهزة الواقع الافتراضي.

ونقل الموقع شهادة أحد العملاء الذي صرح بأن النظارة مكلفة للغاية، لكنها غير عملية عند محاولة التعود على الصداع المستمر وإجهاد العين، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى شراء النظارة مجددًا عند إطلاق الإصدارات اللاحقة.

وتبدو تلك المشكلات التي عاناها بعض العملاء متوقعة، وقد نشرت آبل نصائح عند إطلاق النظارة لمساعدة المستخدمين في تخفيف الأعراض غير المريحة التي تظهر في أثناء استخدامها، ومنها أخذ راحة كل 20 أو 30 دقيقة وإبقاء الرأس في وضع مستقيم وتقليل حركة الرأس والرقبة وغير ذلك.

وقالت آبل إن “عددًا قليلًا من الأشخاص” قد يعاني دوار الحركة عند استخدام نظارة فيجن برو، وتشمل الأعراض الدوار والغثيان وانخفاض درجة الوعي واضطراب المعدة وزيادة إفراز اللعاب والصداع والتعب والتعرق، بالإضافة إلى أعراض عدم الراحة البصرية، مثل الرؤية الضبابية والرؤية المزدوجة وجفاف العيون وحساسية الضوء وإجهاد العين.