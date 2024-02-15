إيفرنوت تتيح مزايا مأجورة لكافة المستخدمين مجانًا

أعلنت خدمة تدوين الملاحظات إيفرنوت إتاحة 14 ميزة مأجورة كانت تشترط سابقًا وجود اشتراك مجانًا لكافة مستخدمي الخدمة.

ويستطيع المستخدمون الآن ترقية تطبيق إيفرنوت في أجهزتهم المختلفة للحصول على تلك المزايا مجانًا دون دفع أي مقابل لذلك باستخدام حساباتهم العادية.

وأبرز تلك المزايا إمكانية استخدام خدمة إيفرنوت دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، إذ يمكن إنشاء الملاحظات وتعديلها، وستُزامن كافة التغييرات لاحقًا عند استعادة الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية تعديل ملفات PDF وتمييز النصوص فيها وإضافة الملاحظات داخلها، والاطلاع على سجل تعديلات الملاحظة واستعادة أي نسخة سابقة منها بشكل منفصل.

وتتيح إيفرنوت أيضًا لكافة المستخدمين إمكانية إنشاء ملاحظات اعتمادًا على قوالب جاهزة، وتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى ملاحظات داخل الحساب، ومشاركة الملاحظات عبر البريد الإلكتروني، وتفعيل الاختصارات لتسريع العمل وزيادة الإنتاجية، وتصدير الملاحظات في صورة ملفات PDF لتسهيل مشاركتها.

ويستطيع مستخدمو إيفرنوت أيضًا الوصول إلى خيارات البحث المتقدمة، ومنها البحث في النصوص داخل الصور والملفات، والوصول إلى الملفات استنادًا إلى الموقع الجغرافي، ومسح بطاقات العمل وتحويلها إلى نسخة رقمية على نحو سريع، وغيرها.

وما زالت إيفرنوت تقدم العديد من المزايا الأخرى التي تشترط وجود اشتراك في الخطط المأجورة التي تبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وتحاول إيفرنوت عبر إتاحة تلك المزايا الإبقاء على قاعدة المستخدمين الحالية للخدمة، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في ظل صعود خدمات منافسة، مثل خدمات تدوين الملاحظات من جوجل وآبل ومايكروسوفت وبعض الخدمات الأخرى المستقلة مثل Notion و Obsidian.