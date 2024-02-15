إطلاق مؤسسة فالكون لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المفتوحة المصدر

أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، مؤسسة فالكون (Falcon Foundation) غير الربحية المعنية بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المفتوحة المصدر، وبناء منظومة عمل مستدامة للمشاريع من هذا النوع بما يعزز مسيرة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، وبصفته واحدًا من الأعضاء المؤسسين، سيخصص معهد الابتكار التكنولوجي تمويلًا قدره 300 مليون دولار لتمويل المشاريع المنتفعة.

وجاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي تُعدّ نقطة تحول محورية في توطيد التعاون بين الجهات المعنية بهدف بناء أطر حوكمة فعالة وشفافة، وتشجيع التبادل المعرفي في مجال الذكاء الاصطناعي.

تعزيز الشمولية في تقنيات الذكاء الاصطناعي:

بدءًا بنماذج الذكاء الاصطناعي (فالكون) Falcon، التي طورها فريق معهد الابتكار التكنولوجي، ستجمع المؤسسة مجموعة من الجهات المعنية والمطورين والأوساط الأكاديمية والقطاعات ذات الصلة للمساعدة في الجهود المشتركة والتعاونية واتخاذ القرارات بين المساهمين، مما يساهم في تعزيز الشمولية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال سفراء مؤسسة فالكون الذين يشملون الأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف الجامعات وشخصيات فاعلة في المجال من حول العالم.

ومن المقرر أن تساهم المؤسسة في دعم جهود تخصيص نماذج فالكون وإيجاد الحلول في العديد من القطاعات. وستوفر المؤسسة منظومة متكاملة تضمن تكييف النماذج واستخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات، وذلك من خلال إتاحة الموارد الحاسوبية المفتوحة لجهود البحث والتطوير لنماذج فالكون.

التطور السريع:

قال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: “يشهد عصرنا الحالي تطورًا سريعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يبرز أهمية المبادرات الطموحة مثل: مؤسسة فالكون في توجيه الجهود في هذا المجال الواعد وإرساء أسس الشفافية وإمكانية الوصول للجميع”.

ومن جانبه، قال الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: “نؤكد التزامنا بتعزيز الشفافية وتوطيد أواصر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتجسيد روح التعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت نفسه نضع معايير جديدة في المجال ونشجع الجهات الأخرى الطموحة من حول العالم لدعم مبادرات المصادر المفتوحة والانضمام إلينا في هذه الرحلة الواعدة”.

الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي:

ستغطي قائمة الجهات المنتفعة من منح مؤسسة فالكون الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول والمفتوح المصدر، حيث تسعى مؤسسة فالكون إلى تقليص الاعتمادية على الموردين الخارجيين وضمان استمرارية الأعمال من خلال إتاحة الخيارات التكنولوجية المستقلة. وستوظف المؤسسة أفضل الممارسات العالمية في أطرها التنظيمية والقانونية في مجال الذكاء الاصطناعي.

يعكس التزام مؤسسة فالكون بتوفير أنظمة المصادر المفتوحة والابتكار في الذكاء الاصطناعي المنهجية المتكاملة التي تتبعها أبوظبي والإمارات العربية المتحدة لتمهيد الطريق نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا ودعم المجتمع الدولي في توطيد التعاون بين مختلف القطاعات من أجل تحقيق التطور المرجو في مجال الذكاء الاصطناعي.