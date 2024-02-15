أكثر مشكلات نظارة Meta Quest 3 شيوعًا وكيفية إصلاحها

نظارة Meta Quest 3 واحدة من أحدث نظارات الواقع المختلط، وتوفر تجربة استخدام ممتازة وهي مناسبة للعمل والترفيه، ولكن في بعض الأحيان قد يواجه مستخدمو Meta Quest 3 بعض المشكلات في أثناء الاستخدام؛ مما يُعطّل سير العمل أو جلسة اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

وفيما يلي، سنذكر المشكلات الأكثر شيوعًا في نظارة Meta Quest 3 وكيفية إصلاحها حتى تتمكن من العودة إلى اللعب أو التصفح أو العمل باستخدام النظارة:

1- مشكلة ضبط الحدود:

تواصل شركة ميتا تحسين الوعي المكاني في نظارتها Meta Quest 3؛ إذ تتضمن Quest 3 مستشعر عمق يمسح غرفتك تلقائيًا لإنشاء حدود افتراضية (Boundary).

الحدود الافتراضية (Boundary)، هي خطوط وهمية تحدد المنطقة الموجودة في غرفتك الآمنة للتحرك داخلها عند الانغماس في بيئات افتراضية، وهذا يمنع الانغماس في بيئات افتراضية في منطقة يوجد فيها تلفاز أو طاولة حقيقة؛ مما يؤدي إلى الاصطدام بها في أثناء التفاعل داخل البيئة الافتراضية، لذلك تحتاج إلى تحديد المنطقة الآمنة عند استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي، وأما في بيئات الواقع المختلط، فلن يكون للحدود أهمية كبيرة جدًا.

إذا انتقلت إلى غرفة أخرى، فإن Quest 3 عادةً تمسح الغرفة الجديدة لإنشاء حدود جديدة تناسب الغرفة. ولكن في بعض الأحيان قد ترى حدود المنطقة القديمة تظهر كخطوط عريضة متوهجة على بُعد عدة أقدام من المنطقة الجديدة. وهذا يعني أن نظارة ميتا Quest 3 الخاصة بك لا تعمل جيدًا فيما يتعلق بالحدود، ويمكنك حل هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات السريعة بالنقر فوق الأيقونة التي تُظهر الوقت ورمز شبكة الواي فاي والبطارية في الجهة اليسرى السفلية. اختر (الحدود) Boundary، ثم اختر وضعًا مختلفًا عن الوضع الحالي. إذا كنت قد فعّلت خيار (الحدود الثابتة) Stationary Boundary، فاختر (حدود Roomscale) Roomscale Boundary بدلًا منه.

2- مشكلة فقدان التتبع:

مشكلة أخرى شائعة في نظارة ميتا هي فقدان التتبع. وعندما يحدث ذلك، تُنبهك Quest 3 إلى المشكلة، وإذا لاحظت أن بيئتك الافتراضية لا تتزامن مع حركاتك، فيجب عليك تصحيح مشكلة التتبع فورًا لمنع دوار الحركة.

إذا لم تحصل مستشعرات التتبع المدمجة في نظارة Quest 3 على ضوء كافٍ، فلن تتمكن النظارة من تتبع حركتك بكفاءة، وقد يساعد تشغيل المزيد من الأضواء أو الانتقال إلى غرفة أكثر إشراقًا من الغرفة السابقة في تحسين التتبع.

وقد لا تتمكن المستشعرات من العمل حتى في غرفة مشرقة إذا كانت الجهة الأمامية للنظارة مُتسخة، لذلك عليك تنظيفها باستخدام قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة، وامسح أيضًا الدائرتين الصغيرتين في الحافة السفلية.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون مشكلة التتبع بسبب وحدات التحكم في نظارة ميتا التي تُسمى (Touch Plus) فهذه الوحدات تحتوي على مصابيح LED تطلق الأشعة تحت الحمراء غير المرئية، وإذا نفدت طاقة البطاريات الموجودة في وحدات التحكم في النظارة، فستفقد التتبع.

3- عمر البطارية القصير:

كما هي الحال مع نظارات الواقع المختلط الأخرى، مثل: Quest Pro و Quest 2 وحتى Apple Vision Pro، يبلغ عمر البطارية في نظارة Quest 3 ساعتين أو ساعتين ونصف فقط، وقد تكون هذه المدة غير كافية لإنجاز جميع المهام الخاصة بالعمل أو لمشاهدة فيلم كامل، فإذا شعرت أن هذا الوقت لا يكفي لإنهاء ما تريد القيام به باستخدام النظارة، فيمكنك إطالة عمر البطارية عن طريق تفعيل وضع حفظ البطارية.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في نظارة ميتا ، ثم اختر (النظام والطاقة) System and Power . فعّل خيار (حفظ البطارية) Battery Saver. ستلاحظ بعد ذلك أن السطوع قد انخفض قليلًا، ومن المحتمل أن ينخفض معدل التحديث أيضًا.