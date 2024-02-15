أبرز الإمكانيات الجديدة في روبوت Gemini من جوجل

غيرت شركة جوجل يوم الخميس الماضي اسم روبوت الدردشة بارد (Bard) إلى (Gemini)، وذلك في إشارة إلى النموذج اللغوي الذي يعمل به الإصدار الجديد من الروبوت، إذ جاءت هذه الخطوة بعد مدة قصيرة من تضمين نموذج (Gemini Pro) في روبوت بارد، وطرحه بأكثر من 40 لغة من ضمنها اللغة العربية، وفي 230 دولة ومنطقة من حول العالم.

كما قدمت جوجل للمرة الأولى تطبيقًا لروبوت الدردشة الخاص بها، إذ قدمت تطبيق (Gemini) في جوجل بلاي كتطبيق مستقل لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، وضمنت (Gemini) في تطبيق Google لمستخدمي نظام التشغيل iOS.

ولكن لماذا غيرت جوجل اسم روبوت الدردشة بارد إلى Gemini، وما الإمكانيات الجديدة التي قدمتها جوجل، وما Gemini Advanced؟

أولًا؛ لماذا غيرت جوجل اسم روبوت بارد إلى Gemini؟

أطلقت جوجل روبوت الدردشة بارد قبل نحو عام تقريبًا، وكان وقتها يستند في عمله إلى النموذج اللغوي الذي يُسمى (LaMDA)، والذي استبدلته جوجل في نهاية العام الماضي بنموذج (Gemini) المتعدد الوسائط لتحسين إمكانيات الروبوت، ثم في يوم 8 من فبراير 2024 أعادت جوجل تسمية روبوت بارد ليحمل اسم نموذج Gemini نفسه الذي يعمل به.

إذ يعمل روبوت (Gemini) حاليًا بالإصدار الأول من نموذج (Gemini Pro 1.0)، وهو متاح الآن في أكثر من 230 دولة بأكثر من 40 لغة من بينها اللغة العربية.

وتعليقًا على ذلك، قال ساندر بيتشاي؛ الرئيس التنفيذي لشركة جوجل: “لقد غيرنا اسم بارد إلى (Gemini) ليمثل التطور التقني البارز الذي طرأ على الروبوت”.

ثانيًا؛ ما الإمكانيات الجديدة في روبوت Gemini؟

طورت جوجل نموذج (Gemini) ليكون نموذجًا متعدد الوسائط، وهذا يعني أنه يمكنه التعامل مع أنواع متعددة من المدخلات التي تشمل: النصوص، والصور، والصوت، ومقاطع الفيديو، والأكواد البرمجية بلغات مختلفة، وبذلك يتفوق هذا النموذج على نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية التي تتعامل عادةً مع نوع واحد فقط من مطالبات المستخدم، مثل: الصور أو النصوص فقط.

ولكن لا يقتصر تطور (Gemini) على النماذج فحسب، بل ضمنته جوجل أيضًا في منظومتها التقنية الواسعة، بدءًا من المنتجات التي يستخدمها المليارات من الأفراد كل يوم، ووصولًا إلى الواجهات البرمجية للتطبيقات والمنصات التي تساعد المطورين والأنشطة التجارية في إنجاز العديد من المهام والابتكارات.

إذ ضمنت جوجل نماذج Gemini في منتجات يستخدمها الأفراد والأنشطة التجارية بوتيرة يومية، بما يشمل حزمة تطبيقاتها المكتبية (Workspace)، وجوجل كلاود.

1- تطبيقات Workspace:

أضافت جوجل خدمة المساعد الذكي (Duet AI) التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي في حزمة تطبيقاتها المكتبية (Workspace) خلال شهر مايو 2023، للمساعدة في تعزيز إنتاجية مستخدميها وقدراتهم الإبداعية، إذ تساعد هذه الخدمة في كتابة المحتوى – مثل: كتابة المقالات، وإنشاء مسودات أولية لرسائل البريد الإلكتروني المهمة، أو إعادة صياغة النصوص التي كتبتها بالفعل – وإنتاج الصور، وتسريع سير العمل.

ولكن سيتغيّر اسم (Duet AI) إلى (Gemini) خلال الأسابيع القادمة، كما سيتمكن المشتركون في خطة (Google One AI Premium) من استخدام Gemini باللغة الإنجليزية في جيميل ومستندات جوجل، وجداول البيانات (Sheets)، والعروض التقديمية (Slides)، وتطبيق المكالمات (Google Meet) قريبًا.

2- جوجل كلاود:

سيتغيّر أيضًا اسم (Duet AI) في جوجل كلاود ليصبح Gemini في الأسابيع القادمة، وسيساعد Gemini الشركات في تعزيز إنتاجيتها، والمبرمجين في كتابة الأكواد البرمجية بنحو أسرع، وسيساعد المؤسسات في حماية نفسها من الهجمات الإلكترونية، وسيقدّم غير ذلك الكثير من الفوائد.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت جوجل عن إصدار متطور مدفوع من روبوت Gemini؛ يحمل اسم (Gemini Advanced)، ويستند في عمله إلى نموذج (Ultra 1.0)، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا من جوجل.

ثالثًا؛ ما Gemini Advanced؟

يُعدّ (Gemini Advanced) هو المنافس الجديد من جوجل لإصدار (ChatGPT Plus)، إذ يقدم للمستخدم إمكانيات كبرى استنادًا إلى النموذج الأكبر والأكثر تطورًا (Ultra 1.0) مقابل تكلفة تبلغ 20 دولارًا شهريًا.

ويُعد (Gemini Ultra) النموذج الأول الذي تفوق على الخبراء البشريين بنسبة تبلغ 90% في معيار (MMLU) الذي يُستخدم لفهم اللغة الطبيعية (NLU) في سياقات متعددة، إذ يستخدم هذا المعيار مجموعة من 57 موضوعًا معرفيًا معقدًا متنوعة بين الرياضيات والفيزياء والتاريخ والقانون والطب لاختبار المعرفة العامة بالمعلومات، وكذلك القدرة على حل المشكلات.

وسيتوفر (Gemini Advanced) للمشتركين في الباقة الجديدة (Google One AI Premium)، التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا، وتشمل هذه الخطة أيضًا الحصول على مساحة تخزين سحابية بسعة قدرها 2 تيرابايت، وإمكانية تفعيل مزايا الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني ومستندات جوجل وغيرها من تطبيقات جوجل المكتبية – ولكن هذه المزية ستطرحها جوجل قريبًا – وهو ما يعطي الاشتراك في روبوت جوجل أفضلية مقارنةً بالاشتراك في ChatGPT أو Copilot الذي يأتي بالسعر نفسه، ولكن لا يوفر هذه الإمكانية.

وأفضل ما في الأمر هو أن جوجل تتيح للمستخدمين استخدام (Gemini Advanced) مجانًا لمدة شهرين كجزء من الخطة الجديدة، وللوصول إلى هذا العرض والاشتراك فيه، يمكنك الانتقال إلى هذه الصفحة.