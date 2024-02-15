آبل تعلن توفر أكثر من 1000 تطبيق لنظارة فيجن برو

يتوفر حاليًا أكثر من 1000 تطبيق مخصص لنظارة آبل للواقع المختلط “فيجن برو”، وفقًا لما أعلنه مدير التسويق في الشركة، جريج جوسويك.

ويوجد أيضًا أكثر من 1.5 مليون تطبيق مخصص لأجهزة آيباد، ويمكن للمستخدمين تشغيل تلك التطبيقات في النظارة أيضًا، إذ إنها متوافقة معها على نحو افتراضي.

وكانت آبل قد أعلنت توفر أكثر من 600 تطبيق ولعبة للنظارة عند إطلاقها مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيقات نظارة فيجن برو التي يزيد عددها على ألف تطبيق حاليًا هي تطبيقات مصممة للنظارة على نحو خاص، أو محسّنة للاستفادة من عتادها الجديد.

وما زالت بعض التطبيقات المهمة غائبة عن نظارة آبل، ومنها تطبيقات يوتيوب ونتفليكس وسبوتيفاي، لكنها ستتوفر في وقتٍ لاحق مع توفر نظارة آبل على نطاق واسع.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات التي لا تتوفر تطبيقاتها للنظارة عبر متصفح سفاري، لكن ذلك لا يوفر بالضرورة تجربة المستخدم نفسها التي تقدمها التطبيقات الأصلية الموجهة للنظارة.

ورُصدت بعض الشكاوى بين أوساط مستخدمي نظارة فيجن برو الذين أفادوا بأن أكثر من نصف التطبيقات المتاحة للنظارة هي تطبيقات مأجورة، وليست تطبيقات مجانية، أو تطبيقات تقدم خدمات باشتراكات دورية.

وتطرح آبل نظارتها الجديدة للواقع المختلط بسعر يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي، وهي ما زالت ذات انتشار محدود للغاية، لذا فإن المطورين يراهنون على التطبيقات المأجورة لتحقيق عوائد مالية منها.