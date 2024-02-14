OpenAI تفقد عضوًا مؤسسًا في توقيت صعب

أعلن أندريه كارباثي أنه ترك OpenAI، وقال عالم الأبحاث وأحد الأعضاء المؤسسين لشركة الذكاء الاصطناعي الذي يحظى باحترام واسع إن هذه هي المرة الثانية التي يترك فيها الشركة، ولم يكن رحيله بسبب أي حدث أو قضية.

وعمل كارباثي أول مرة في OpenAI بين عامي 2016 و 2017 تحت إشراف مؤسسين تحولوا إلى منافسين، إيلون ماسك وسام ألتمان، ومن ثم غادر ليتبع ماسك إلى تسلا من عام 2017 إلى عام 2022 بصفته مديرًا للذكاء الاصطناعي.

وقاد في تسلا فريق ميزة القيادة الذاتية Autopilot، قبل أن يغادر في عام 2022 وينضم مجددًا إلى OpenAI قبل عام تقريبًا.

وبنى كارباثي عددًا كبيرًا من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ نشر كتابات مثيرة للتفكير بخصوص المجال الناشئ مع مقاطع فيديو تشرح الأعمال الداخلية للذكاء الاصطناعي.

وقال كارباثي: “لقد غادرت OpenAI. بادئ ذي بدء، لم يحدث شيء، ولم يكن ذلك نتيجة لأي حدث أو مشكلة”.

وأضاف: “كان الوجود في OpenAI خلال العام الماضي رائعًا، الفريق قوي، والناس رائعون، وخريطة الطريق مثيرة للغاية، وأعتقد أن لدينا جميعًا الكثير لنتطلع إليه. خطتي المباشرة هي العمل على مشاريعي الشخصية ورؤية ما قد يحدث. ربما يكون لدى الذين تابعوني مدةً من الوقت فكرةٌ عما قد يبدو عليه ذلك”.

ويأتي رحيل كارباثي في أعقاب عام مضطرب في OpenAI إذ أُقيل سام ألتمان مدة وجيزة من منصب الرئيس التنفيذي قبل إعادته إلى منصبه في أسبوع مليء بالدراما.

وأوضحت الشركة أن مسؤولية كارباثي انتقلت إلى باحث آخر لم تذكر اسمه. وقال متحدث باسم الشركة في بيان: “يغادر كارباثي لمتابعة مشاريعه الشخصية. نحن ممتنون للغاية لمساهماته ونرجو له الأفضل. انتقلت مسؤولياته إلى باحث كبير عمل بصورة وثيقة مع كارباثي”.

وعدل كارباثي سيرته الذاتية عبر منصة إكس، وكانت السيرة الذاتية السابقة تشير إلى أنه يبني نوعًا من JARVIS في OpenAI، مما يشير إلى أنه كان يعمل في مشروع يتعلق بمساعدي الذكاء الاصطناعي في الشركة.

وأوضح كارباثي في وقت سابق من هذا العام الأساس المنطقي وراء كتابة JARVIS، وقال إنه يريد أن يكتب مصطلحًا يشير إلى الذكاء الاصطناعي المفيد والمحادثة.