AMD تطور تقنية ROCm لدعم تطبيقات إنفيديا كودا في بطاقات Radeon

قدمت شركة AMD حلًا مثيرًا للاهتمام يعتمد على تقنية ROCm لتمكين تشغيل التطبيقات المستندة إلى إنفيديا كودا في البطاقات الرسومية Radeon دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات إضافية على الكود المصدري.

وقد قررت AMD رعاية هذا المشروع المفتوح المصدر، المعروف باسم ZLUDA، على مدى العامين السابقين، وكان الهدف الأولي للمشروع جعل الواجهة البرمجية كودا متوافقة مع بطاقات إنتل، ولكن رغبة المطور أندريه جانيك، الذي استعانت AMD بخدماته في عام 2022، كانت إعادة تصميم المشروع ليدعم أيضًا بطاقات AMD Radeon في منصة HIP/ROCm.

وقد استغرق تطوير المشروع عامين، ليسمح الآن بتوافقية التطبيقات المستندة إلى إنفيديا كودا لتعمل في بطاقات AMD دون الحاجة إلى تعديل الكود المصدري (Source Code).

اللافت أن هذا المشروع كان ممولًا من AMD سرًا، وهو ما قد يفتح الباب أمام إنفيديا لرفع دعوى قضائية على AMD بسبب هذا الدعم، وهناك الكثير من الحديث الذي يدور حول هذا الأمر، خصوصًا استمرار توافقية المشروع مع تعريف ROCm 5.7 مما يطرح تساؤلات حول تورط AMD المستمر.

وأظهرت اختبارات الأداء التي كشف عنها موقع Phoronix أن مكتبة ZLUDA الخاصة بشركة AMD تعمل جيدًا في مختلف الاختبارات. وتتيح ZLUDA لتطبيقات إنفيديا كودا أن تعمل مباشرة في بطاقات AMD Radeon دون أي تغيير في الكود المصدري.

وباستخدام مكتبة ZLUDA، يمكن للمطورين تجاوز قيود إنفيديا كودا بفعالية، مما يسمح لبطاقات Radeon بالعمل دون مشكلات. مع أن دعم AMD للمشروع قد توقف، فإنه لا يزال مفتوح المصدر مع استمرار المساهمات من مجتمع المطورين.

تكشف معايير الأداء أن مكتبة ZLUDA تحسن الأداء بفعالية في تطبيقات معينة مثل Blender 4.0، إذ يسمح لبطاقات Radeon بتجاوز أداء منصة HIP/ROCm بنسبة تصل إلى 10 و 20%. ومع اختبار Geekbench كشفت النتائج أن مكتبة ZLUDA تقدم مستوى أداء أفضل بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بواجهة OpenCL.