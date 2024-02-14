 5 أسباب تدفعك إلى شراء نظارة آبل Vision Pro الجديدة

بدأ العديد من الأشخاص باستخدام نظارة آبل Vision Pro التي وصلت إلى الأسواق قبل أسبوعين تقريبًا، وتوفر هذه النظارة تجربة استخدام غامرة تمنحك مساحة واسعة للعمل والترفيه، فهي من أجهزة الحوسبة المكانية التي تُظهر العناصر الرقمية في البيئة المحيطة بالمستخدم وتَسمح له بالتفاعل معها بسلاسة.

تمتاز نظارة آبل بدعمها العديد من تطبيقات العمل والإنتاجية، وبث المحتوى، والألعاب وغيرها الكثير، وهي مناسبة لمُختلف الفئات؛ إذ يمكنك استخدامها للعمل، أو اللعب بألعاب الفيديو، أو مشاهدة المحتوى المرئي بطريقة جديدة وغامرة وممتعة، وهذه من الأسباب التي قد تدفع العديد من الأشخاص إلى التفكير في شراء نظارة آبل الجديدة بالإضافة إلى الأسباب التالية:

1- يمكن التفاعل معها بسهولة:

من أبرز المزايا التي تتمتع بها نظارة آبل Vision Pro نظام التشغيل VisionOS وكيفية التفاعل معه. فلا توجد وحدات تحكم تحتاج إليها للتفاعل مع العناصر التي تظهر أمامك في أثناء ارتداء النظارة، وما عليك سوى التحديق في التطبيق أو الرابط أو أي عنصر آخر تريد تحديده، ثم انقر بالسبابة فوق الإبهام.

الإيماءات الأخرى سهلة أيضًا، فإذا كنت ترغب في التمرير إلى الجهة اليمنى أو اليسرى أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل، فما عليك سوى تقريب السبابة من الإبهام والسحب إلى الاتجاه الذي تريده. وفي حال كنت تريد تكبير صورة في تطبيق الصور على سبيل المثال قرّب يديك من بعضهما، ثم أبعدهما.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام التاج الرقمي للتحكم في مستوى الانغماس في بيئتك وحجم الشاشة التي تشاهدها.

2- تُعزز تجربة تعدد المهام:

تُعدّ Vision Pro من أجهزة الحوسبة المكانية، وتوفر تجربة مثالية لتعدد المهام، فباستخدام Vision Pro، يمكنك تثبيت تطبيقات متعددة حولك في الغرفة التي توجد فيها وتحريكها بسهولة وتغيير حجمها، ويمكنك النسخ واللصق بسهولة من تطبيق إلى آخر في نظام VisionOS، بالإضافة إلى إمكانية سحب المحتوى وإسقاطه، مثل: الصور من تطبيق الصور إلى تطبيق الرسائل.

وإذا أزلت النظارة، فإنها تتذكر مكان التطبيقات التي كنت تعمل عليها وتُظهرها أمامك مرة أخرى بالترتيب نفسه عند الرجوع إلى العمل مرة أخرى.

3- توفر تجربة مشاهدة ثلاثية الأبعاد:

توفر نظارة آبل تجربة مشاهدة ثلاثة الأبعاد تتفوق فيها على التجربة التي توفرها دور السينما، كما أنها تدعم تطبيقات بث محتوى الفيديو المشهورة، ومنها: منصة Apple TV التي توفر أكثر من 200 فيلم ثلاثي الأبعاد، ومنصة Disney Plus التي توفر أكثر من 40 فيلمًا ثلاثي الأبعاد.

4- تدعم الصور ومقاطع الفيديو المكانية:

يمكن لنظارة Vision Pro التقاط كل من الصور ومقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد التي يمكنك تشغيلها مرة أخرى في النظارة نفسها، أو يمكنك التقاط مقاطع الفيديو المكانية باستخدام هاتف iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max، ثم مشاهدتها في نظارة Vision Pro.

5- تعمل بسلاسة مع حاسوب ماك بوك:

تُعد Vision Pro أكثر قيمة إذا كنت تمتلك واحدًا من حواسيب آبل ماك بوك بدلًا من حاسوب محمول يعمل بنظام التشغيل ويندوز؛ لأن نظارة آبل تعمل بسلاسة مع حواسيب MacBook Air أو MacBook Pro عبر مزية Mac Virtual Display.

وكل ما عليك فعله هو التحديق في حاسوب ماك بوك الخاص بك في أثناء ارتداء نظارة آبل، وسترى زر (الاتصال) Connect يطفو فوق شاشته، انقر فوقه للاتصال بالحاسوب وسيظهر سطح المكتب الخاص بحاسوبك في المنطقة المحيطة بك. ويمكنك تغيير حجم سطح المكتب والتفاعل مع العناصر التي تظهر فيه، مع دعم لوحة المفاتيح والماوس.

أسباب قد تدفعك إلى عدم شراء نظارة آبل

هناك بعض الأسباب التي قد تمنعك من شراء نظارة آبل، وهي:

1- يجب أن تبقى البطارية معك دائمًا:

تحتوي معظم نظارات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزز (AR) على بطارية مدمجة، لكن نظارة Vision Pro تحتوي على بطارية خارجية يجب أن تبقى دائمًا معك لتتمكن من استخدام النظارة مدة طويلة.

البطارية أثقل من هاتف iPhone 15 Pro Max وسلكها ليس طويلًا، لكن يمكنك بسهولة استخدام Vision Pro مع وجود البطارية في جيبك. وعندما تجلس في مكتبك أو منزلك، يمكنك توصيل البطارية بالكهرباء عبر الشاحن المضمن الذي يأتي بقدرة تبلغ 30 واطًا.

2- ثقيلة الوزن:

تزن نظارة آبل Vision Pro ما يقارب 650 جرامًا، وهي أثقل بكثير من نظارة Meta Quest 3، ويمكن أن تصبح غير مريحة للارتداء بعد مرور مدة قدرها 30 دقيقة تقريبًا.

ومع ذلك توفر آبل نوعين من أحزمة الرأس الخاصة بالنظارة، هما: Solo Knit و Dual Loop، ويمتاز Dual Loop بأنه أفضل من النوع الآخر فيما يتعلق بتوزيع الوزن على رأسك بنحو متساوٍ؛ مما يساعدك في ارتداء Vision Pro لمدة تصل إلى ساعتين دون الشعور بالانزعاج.

3- باهظة الثمن:

تُباع نظارة Apple Vision Pro بسعر يبدأ من 3500 دولار، وإذا كنت ترغب في استخدام عدسات Zeiss الطبية مع Vision Pro، فستدفع مبلغًا إضافيًا يبدأ من 99 دولارًا، وإذا كنت تريد الحقيبة الخاصة بالنظارة فعليك دفع مبلغ إضافي قدره 199 دولارًا. وإذا كنت قلقًا بشأن متانة Vision Pro وحاجتها إلى الإصلاحات، فعليك دفع أكثر من 499 دولارًا للاشتراك في خدمة +Apple Care لإصلاحات غير محدودة وحماية من الأضرار.