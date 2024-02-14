نوكيا تعلن مساعد الذكاء الاصطناعي MX Workmate

كشفت شركة التكنولوجيا نوكيا النقاب عن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تولد رسائل للعمال الصناعيين، ويشمل ذلك تحذيرات بخصوص الآلات المعيبة بناءً على بيانات في الوقت الفعلي والطرق الموصى بها لتعزيز إنتاج المصنع.

وقالت الشركة في بيان إن الأداة المسماة MX Workmate تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة من أجل إنشاء محتوى لغوي سياقي شبيه بالمحتوى الذي يكتبه الإنسان استنادًا إلى بيانات التكنولوجيا التشغيلية في الوقت الفعلي.

ويسمح هذا الأمر للعمال بفهم الآلات المعقدة والحصول على معلومات الحالة والصناعات في الوقت الفعلي لتحقيق القدر الكبير من المرونة والإنتاجية والاستدامة، فضلًا عن تحسين سلامة العمال.

ويوفر حل الذكاء الاصطناعي تحذيرات مبكرة بخصوص عطل الآلة إلى جانب الإجراءات الموصى بها للإصلاحات أو الحلول لتعزيز جودة الإنتاج ومعدلاته أو التعامل مع الحوادث في المصانع.

وتوفر نوكيا تقنيات 4G و 5G التي تسمح بالاتصالات الداخلية أو تساعد الشركات الصناعية في الاتصال بالبيانات من أجهزة استشعار الآلة، من بين استخدامات أخرى.

وتهدف نوكيا إلى وجود حل ذكاء اصطناعي يساعد العامل في فهم البيانات، وتطرح نوكيا الأداة في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصنعة نقصًا في الموظفين المؤهلين.

وأصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي شائعًا في العام الماضي بعد ظهور ChatGPT، ويمكن لهذه التقنية توليد محتوى يشبه المحتوى الذي يكتبه الإنسان.

ولا يزال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المراحل الأولى التنظيمية، ويقول العديد من الخبراء إنه قد يثير مخاوف قانونية أو أخلاقية.

ويتوافق حل نوكيا الجديد مع لوائح التكنولوجيا التشغيلية، مع أن الشركات بحاجة إلى بعض الوقت حتى تثق في التكنولوجيا المتطلعة للمستقبل، التي تحتاج أولًا إلى الاختبار المناسب والضبط الدقيق للعمل عبر الصناعات.

ولا تزال بعض جوانب الذكاء الاصطناعي التوليدي في مرحلة البحث، ويشمل ذلك معالجة الهلوسة، مع أن حل MX Workmate يجب أن يكون دقيقًا وواضحًا وصحيحًا، وفقًا لشركة نوكيا.

وأوضحت نوكيا أن الحل يجب أن يكون قابلًا للتتبع والإشراف، مع وجود ضمانات أولية، مثل تحقق شخص من صحة مطالبات الذكاء الاصطناعي.

وتخطط الشركة لعرض الإصدارات الأولى من الأداة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة في أواخر شهر فبراير.