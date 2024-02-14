نوثينج تعلن موعد الكشف عن هاتف 2a

أعلنت شركة نوثينج البريطانية عزمها الكشف عن هاتفها الجديد المنتظر (Nothing Phone 2a) مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.

وستُعلن نوثينج هاتفها الجديد في حدث بعنوان “عيون جديدة” Fresh Eyes في الخامس من مارس/ آذار المقبل، وتُظهر الصورة التشويقية صورًا ظلية لأزواج من العيون، وفقًا لما نشرته الشركة عبر حساباتها الرسمية في المنصات الاجتماعية.

واستنادًا إلى التسريبات المتتابعة حول الهاتف، من المرجح أن تتوافق الأشكال الموجودة في الصورة التشويقية مع ترتيب الكاميرات الخلفية، حيث ستوضع الكاميرا الأساسية بجانب الكاميرا الثانوية في منتصف الجهة الخلفية للهاتف، وذلك على نحو يختلف عن هواتف الشركة السابقة.

وكانت الشركة قد أكدت في وقتٍ سابق أن الهاتف سيتضمن بعض مزايا هاتف “فون 2” الذي أطلقته حديثًا خلال النصف الثاني من عام 2023 الماضي، كما سيحمل ترقيات واضحة مقارنة بأول هاتف لها، وستحافظ نوثينج على التصميم المميز لهاتفها المعتمد على الإضاءات الخلفية، الذي تطلق عليه الشركة اسم Glyph.

وينتظر أن يُطرح هاتف نوثينج فون 2a بسعر اقتصادي مقارنةً بهواتف الشركة الأخرى، كما سيحمل مواصفات ستجعله أحد الخيارات المميزة في فئة الهواتف الذكية المتوسطة.

ومن المرجح أن يأتي هاتف “نوثينج فون 2a” بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أمولد بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أما المعالج المُستخدم في الهاتف فسيكون معالج ميدياتيك Dimensity 7200.