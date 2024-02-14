مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro Max و OnePlus 12

يُعدّ هاتفا iPhone 15 Pro Max و OnePlus 12 من أفضل الهواتف المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، ويتمتع كلا الهاتفين بمواصفات قوية تجعلهما من الخيارات المناسبة لمن يرغبون في شراء هاتف يتمتع بتصميم أنيق، وشاشة مشرقة، ويعمل بمعالج يمتاز بالسرعة وقوة الأداء، ويضم نظام كاميرا احترافيًا.

يختلف كلا الهاتفين في معظم المواصفات الأساسية، ويعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل الذي ترغب في استخدامه، ولكن إذا كان نظام التشغيل ليس العامل الأساسي الذي ستعتمد عليه للاختيار، فيمكن للمقارنة التالية بين هاتفي iPhone 15 Pro Max و OnePlus 12 مساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يتمتع OnePlus 12 بتصميم أنيق، وهو كبير الحجم؛ إذ يضم شاشة بمقاس قدره 6.82 بوصات، وتأتي حافات الشاشة منحنية قليلًا، ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وإطارًا دائريًا بارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية.

لا يشترك هاتفا OnePlus 12 و iPhone 15 Pro Max في أي جانب يتعلق بالتصميم؛ إذ يأتي هاتف آيفون 15 برو ماكس بتصميم مختلف تمامًا عن تصميم هاتف ون بلس، فهو يأتي في هيكل مصنوع من التيتانيوم، مع جوانب مسطحة وشاشة مسطحة تمامًا، ويضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم غير اللامع.

وفيما يتعلق بالأبعاد، فإن OnePlus 12 أطول وأكثر سمكًا من iPhone 15 Pro Max لكن هاتف آيفون أعرض من هاتف ون بلس، ومع ذلك لا يوجد فرق كبير في الوزن بينهما.

يدعم هاتف OnePlus 12 مقاومة الرذاذ والغبار وفقًا لمعيار IP65 أما هاتف آيفون 15 برو ماكس فيدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وهذا يعني أن هاتف آيفون يتحمل الغمر في الماء مدة قدرها نصف ساعة وهو أمر لا يمكن أن يتحمله هاتف ون بلس. ومع ذلك، يمتاز هاتف ون بلس بدعمه مزية فريدة تُسمى (Rain Water Touch) تعزز استجابة الشاشة عندما تكون يدك رطبة، وهذا يعني أن هاتف ون بلس سيستجيب بنحو أفضل من هاتف آيفون في حال استخدامه تحت المطر.

من ناحية أخرى، يضم هاتف OnePlus 12 باعثًا للأشعة تحت الحمراء IR وهو موجود في عدد قليل من الهواتف الحديثة الرائدة، وغير متوفر في هاتف آيفون 15 برو ماكس. ويمكن استخدام هذا الباعث للتحكم في التلفاز أو مكيف الهواء أو الأجهزة الأخرى التي يمكن التحكم فيها باستخدام أجهزة التحكم من بُعد التقليدية.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف OnePlus 12 بثلاثة ألوان، هي: الأخضر (Flowy Emerald) والأسود (Silky Black)، والفضي، وأما هاتف iPhone 15 Pro Max فيتوفر بأربعة ألوان من تدرجات التيتانيوم، هي: التيتانيوم الطبيعي (Natural Titanium) والتيتانيوم الأسود (Titanium Black) والتيتانيوم الأزرق (Titanium Blue)، والتيتانيوم الأبيض (Titanium White).

الشاشة:

يضم هاتف OnePlus 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات، وأما هاتف iPhone 15 Pro Max فيضم شاشة من نوع Super Retina XDR بمقاس قدره 6.7 بوصات، وكلتا الشاشتين تدعمان معدلات تحديث متغيرة من 1 إلى 120 هرتزًا بحسب المحتوى المعروض في الشاشة.

تمتاز شاشة هاتف OnePlus 12 بدقة قدرها 1440 × 3168 بكسلًا، وهي أعلى من دقة شاشة هاتف آيفون التي تبلغ 1290 × 2796 بكسلًا، كما تمتاز بذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة/ المتر المربع، وهي أعلى بكثير من ذروة سطوع شاشة هاتف iPhone 15 Pro Max التي تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يوضح الجدول التالي مواصفات الكاميرات الخلفية والأمامية في هاتفي OnePlus 12 و iPhone 15 Pro Max:

OnePlus 12 iPhone 15 Pro Max العدسة الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6. واسعة (wide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية عدسة تقريب من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3X. عدسة تقريب من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.8، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5X. العدسة الثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل. تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يقدم كلا الهاتفين صورًا مشرقة وواضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، ومع ذلك قد تجد أن وضع البورتريه أفضل في هاتف آيفون، وفي بعض الأحيان قد تلاحظ أن الصور الملتقطة في هاتف ون بلس أكثر إشراقًا من تلك الملتقطة باستخدام هاتف آيفون في ظروف الإضاءة نفسها، ولكن بنحو عام، كلا الهاتفين يتمتعان بقدرات تصوير ممتازة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل هاتف iPhone 15 Pro Max بمعالج (Apple A17 Pro) السداسي النوى، والمصنع بتقنية 3 نانومتر.

يُعدّ (Snapdragon 8 Gen 3) من أحدث معالجات كوالكوم ويمتاز بقوة الأداء والكفاءة العالية والسرعة في معالجة المهام المختلفة، ولكن عند مقارنته مع معالج A17 Pro الذي يعمل به iPhone 15 Pro Max، فهناك فرق كبير في قوة الأداء والسرعة في معالجة المهام؛ إذ يتفوق معالج آبل على معالج كوالكوم في قوة الأداء والسرعة.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، أما هاتف OnePlus 12 فيتوفر بثلاثة خيارات، هي: 12 أو 16 أو 24 جيجابايت. وأما ذاكرة التخزين الداخلية، فيتوفر كلا الهاتفين بثلاثة خيارات، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يعمل هاتف OnePlus 12 بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 14.0، أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيعمل بنظام التشغيل iOS 17.

هذان النظامان مختلفان تمامًا، وهناك بعض المزايا المميزة التي يوفرها كل نظام، على سبيل المثال: يوفر iOS 17 وضع الاستعداد StandBy ومزية البريد الصوتي المباشر ومجموعة من مزايا الأمان الجديدة، بالإضافة إلى المزايا الخاصة بإنشاء الملصقات لتتمكن من استخدامها في تطبيقات المراسلة، ومجموعة واسعة من المزايا الأخرى المفيدة.

من ناحية أخرى، يوفر نظام أندرويد 14 مزايا مُحسّنة لتسهيل مشاركة الملفات وتخصيص شاشة القفل، وغيرها. وهناك بعض المزايا الخاصة التي أضافتها ون بلس إلى هواتفها الحديثة في واجهة المستخدم الخاصة بها، مثل: وضع Zen لمساعدتك في التركيز، مع دعم مزايا مثل: Magic Compose و Emojify من جوجل التي من المقرر أن تصل قريبًا إلى هاتف OnePlus 12.

سيحصل هاتف OnePlus 12 على أربع سنوات من التحديثات لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، أما هواتف آيفون فتحصل في العادة على خمس أو ست سنوات من تحديثات نظام التشغيل iOS.

البطارية والشحن:

يضم هاتف OnePlus 12 بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر بكثير من بطارية هاتف آيفون 15 برو ماكس التي تبلغ سعتها 4441 ميلّي أمبير في الساعة. ومع ذلك، يمتاز كلا الهاتفين بعمر البطارية الطويل، لكن السعة الكبيرة لبطارية OnePlus 12 تعني أنها تدوم مدة أطول من المدة التي يمكن أن تستمر فيها بطارية آيفون بالعمل.

تدعم بطارية هاتف ون بلس الشحن السلكي بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 60% في 15 دقيقة، وإلى نسبة قدرها 100% في نصف ساعة.

أما بطارية هاتف iPhone 15 Pro Max فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، والشحن اللاسلكي بشاحن MagSafe بقدرة تبلغ 15 واطًا. وعند شحنه سلكيًا ستصل نسبة الشحن إلى 20% في مدة قدرها 15 دقيقة وإلى نسبة قدرها 41% في مدة قدرها نصف ساعة.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus 12 بسعر يبدأ من 800 دولار، ويُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1199 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 12 و iPhone 15 Pro Max:

OnePlus 12 iPhone 15 Pro Max المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج (Apple A17 Pro) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأخضر، والأسود، والفضي. التيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. iOS 17. الوزن 220 جرامًا. 221 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار. يبدأ من 1199 دولارًا.