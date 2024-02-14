يأتي هاتف Galaxy S24 Plus الجديد من سامسونج مع شاشة أكبر وأكثر إشراقًا مقارنةً بالطراز السابق، ويعمل بمعالج جديد يتمتع بأداء مُحسّن، بالإضافة إلى التحسينات في كيفية معالجة الصور، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي، وغيرها العديد من الترقيات.

يُعدّ هاتف Galaxy S24 Plus خيارًا ملائمًا لمن يريدون هاتفًا من سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24، يمتاز بالحجم الكبير والمزايا القوية لكنه يُباع بسعر أقل من طراز ألترا الأغلى في السلسلة.

إليك مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy S24 Plus الجديد، لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy S24 Plus بالتصميم نفسه الخاص بهاتف Galaxy S23 Plus، مع وجود بعض التغييرات وتشمل:

تغيير شكل الجوانب؛ إذ أصبحت مسطحة في الطراز الجديد؛ مما منحه مظهرًا مشابهًا لمظهر هواتف آيفون الجديدة.

الإطار المصنوع من الألمنيوم من نوع (Armor Aluminum 2)، وهو أكثر متانة من الألمنيوم المصنوع منه إطار الطراز السابق.

هاتف Galaxy S24 Plus أطول من الطراز السابق Galaxy S23 Plus، لكنك لن تلاحظ أي فرق واضح فيما يتعلق بالعرض أو السُمك أو الوزن.

يمتاز هاتف Galaxy S24 Plus بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر بسبعة ألوان، هي: البنفسجي والأصفر، والرمادي والأسود، وثلاثة ألوان حصرية في متجر سامسونج، هي: الأخضر والأزرق والبرتقالي.

الشاشة:

حصلت الشاشة في هاتف Galaxy S24 Plus على أكبر قدر من التحسينات مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات وهي أكبر قليلًا من شاشة Galaxy S23 Plus، وتتمتع بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، كما تمتاز بالسطوع العالي الذي يصل أقصاه إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم شاشة هذا الهاتف تقنية LTPO 3.0؛ مما يمنحها معدل تحديث فائق السلاسة وقابل للتبديل ديناميكيًا بين 1 و 120 هرتزًا اعتمادًا على نوع المحتوى.

الكاميرا:

تشبه مواصفات كاميرا هاتف Galaxy S24 Plus مواصفات الكاميرات الموجودة في هاتفي Galaxy S22 Plus و Galaxy S23 Plus، دون أي تحسينات كبيرة، ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

الأساسية: واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8. الثانية: عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4. الثالثة: فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تكمن التحسينات في كيفية معالجة الصور؛ إذ يعتمد هذا الهاتف على تقنية الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المُحسّنة لإنتاج صور واضحة وعالية الجودة وخالية من التشويش بالإضافة إلى تقليل اهتزاز الكاميرا.

من ناحية أخرى، أضافت سامسونج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير الصور، لتتمكن من إجراء تعديلات احترافية في صورك بعد التقاطها.

وفيما يتعلق بأداء الكاميرا في هاتف Galaxy S24 Plus، ستلاحظ أن الصور الملتقطة في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية، جميلة وواضحة وعالية الجودة وخالية من التشويش وألوانها طبيعية دون إشباع مفرط. أما في الليل وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، فستحصل أيضًا على صور واضحة ولكنها ليست بالجودة نفسها التي تتمتع بها الصور الملتقطة في النهار.

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف Galaxy S24 Plus بأحدث معالج من كوالكوم هو (Snapdragon 8 Gen 3)، أما الإصدار العالمي فيعمل بمعالج سامسونج (Exynos 2400).

يمتاز معالج (Snapdragon 8 Gen 3) بأنه يقدم أداءً محسنًا ويتمتع بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يعمل به الطراز السابق Galaxy S23 Plus، كما يقدم معالج Exynos 2400 الذي يعمل به الإصدار العالمي أداءً قويًا أيضًا، ولن تلاحظ أي فروقات كبيرة في الأداء بين الإصدار العالمي والإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتف Galaxy S24 Plus بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة قدرها سبع سنوات.

يكمن التطور الرئيسي في الأداء في سلسلة Galaxy S24 في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ إذ تدعم هذه السلسلة العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تُحسّن تجربة الاستخدام، وأبرزها:

مساعد الدردشة Chat Assist الذي يعمل بطريقة تشبه ChatGPT ويقدم اقتراحات لتحسين سياق النصوص اعتمادًا على الشخص الذي تتواصل معه، وهذه المزية مدمجة في لوحة المفاتيح ، لذلك ستكون متاحة في أي تطبيق مراسلة تستخدمه في هاتف Galaxy S24 Plus.

الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate): هي مزية مدمجة في تطبيق (الهاتف) Phone توفر ترجمة صوتية ونصية لحظيًا للمكالمات الهاتفية.

مزية Circle to Search : هي مزية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك الضغط على زر الشاشة الرئيسي، ثم رسم دائرة حول أي شيء يظهر في هاتفك للبحث عنه عبر الإنترنت باستخدام بحث جوجل.

مزايا تحرير الصور: يمكنك إزالة الانعكاسات من الصور باستخدام مزايا تحرير الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، كما يمكنك إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها من الصور، أو تغيير مكان عنصر معين في الصورة، أو تغيير حجمه.

البطارية والشحن:

حصل هاتف Galaxy S24 Plus على ترقية في سعة البطارية مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلع 45 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy S24 Plus بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S24 Plus الجديد:

Galaxy S24 Plus المعالج الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 4900 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 196 جرامًا. السعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا .