سلاك تطرح مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي

أطلقت سلاك مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المضمنة التي تقدم ملخصات للمواضيع وملخصات القنوات، في حين تسمح لك أيضًا بطرح أسئلة بخصوص ما يجري في العمل.

وبدأت منصة إدارة مكان العمل أول مرة باختبار مزايا الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، مع أنها تطرح الآن هذه المزايا الجديدة بصفتها وظيفة إضافية مدفوعة لمستخدمي Slack Enterprise.

وتستطيع استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على ملخص كامل للمحادثة، بالإضافة إلى معرفة ماذا قال كل شخص ضمن المحادثة.

كما توجد أيضًا طريقة للحصول على ملخص للأحاديث التي تجري في القنوات.

ويمكنك تحديد أيقونة النجمة في الزاوية العلوية اليمنى من القناة لجعل الذكاء الاصطناعي يلخص الرسائل غير المقروءة فقط، أو الرسائل التي ظهرت خلال الأيام السبعة الماضية، أو الرسائل المرسلة في إطار زمني من اختيارك.

ويعد هذا الخيار مفيدًا عندما تكون خارج المنزل لبضعة أيام وتحتاج إلى معرفة ما يحدث في العمل.

وتسمح لك مزايا الذكاء الاصطناعي بطرح أسئلة بخصوص مشروع معين كنت تعمل عليه أو بخصوص سياسات مكان العمل لديك، على افتراض أنها مذكورة في سلاك.

وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي المسماة “الرسائل ذات الصلة” الاطلاع على أي موضوعات تتساءل عنها، ويمكن حتى استخدامها من أجل تحديد الاختصارات المستخدمة في سلاك في مكان عملك.

وتتكامل مزايا الذكاء الاصطناعي مع بعض التطبيقات الأخرى التي يمكن ربطها بالمنصة، مما يسمح لك بفعل أشياء، مثل الحصول على ملخصات لمستندات منصة الإنتاجية Notion في معاينات الارتباط، أو طرح أسئلة بخصوص شيء مخزن في الخدمة السحابية Box.

وبالإضافة إلى هذه المجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، تقول سلاك إنها تبني المزيد من الأدوات من أجل تلخيص المعلومات وتحديد أولوياتها.

كما تعمل المنصة أيضًا على إنشاء ميزة تلخيص جديدة توفر لك النقاط البارزة من القنوات التي تختارها في حال عدم توفر الوقت الكافي للتمرير عبر عشرات الرسائل.

وتعمل سلاك أيضًا على التكامل الأصلي لروبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي Einstein Copilot القادر على كتابة رسائل إلى زملائك نيابةً عنك.

وتقول سلاك إنها تستضيف النماذج اللغوية الكبيرة التي تستخدمها داخل المنصة، موضحة أن بيانات العملاء معزولة ولن تُستخدم لخدمة عملاء آخرين، كما أنها لن تستخدم بيانات العملاء لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة.