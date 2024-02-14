 روبوت ChatGPT يحصل على ميزة الذاكرة

أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة “الذاكرة” Memory لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها ChatGPT من أجل السماح للروبوت بتذكر معلومات محددة عن المستخدمين على نحو دائم.

وتعمل ميزة الذاكرة الجديدة في روبوت ChatGPT بطريقتين؛ الأولى هي إخباره بمعلومات محددة على نحو مباشر كالوظيفة أو محل العمل أو لغة البرمجة المفضلة أو أسماء الأبناء ورؤساء العمل وغير ذلك. وأما الطريقة الثانية، فهي السماح للروبوت بالتقاط بعض التفاصيل والمعلومات في سياق المحادثات معه.

وتهدف تلك الميزة إلى تسهيل استخدام الروبوت وتحسين مستوى تفاعله مع المستخدمين دون الحاجة الدائمة إلى تكرار ذكر معلومات محددة.

وستكون تلك الميزة متاحة أيضًا في روبوتات GPT المخصصة التي يمكن الحصول عليها من متجر GPT وإضافتها إلى الروبوت.

وفي حال استخدام روبوت GPT مخصص للكتب على سبيل المثال وتفعيل ميزة الذاكرة، فسوف يتمكن الروبوت من تذكر الكتب التي قرأها المستخدم وأنواع الكتب التي يفضل قراءتها دون غيرها، ويمكن تخيل فوائد غير محدودة لتلك الميزة الجديدة ستظهر على نحو واضح مع تقدم الاستخدام وتتابع المحادثات ومرور الوقت.

وتقول شركة OpenAI إنها تحافظ على تحكم المستخدمين في “ذاكرة ChatGPT”، إذ دربت النظام على عدم تذكر المعلومات الحساسة مثل المعلومات المتعلقة بالصحة.

ويمكن للمستخدمين سؤال الروبوت دائمًا عن المعلومات التي يعرفها عنهم، كما يمكنهم طلب نسيان شيء محدد، أو إزالته من قسم إدارة الذاكرة الجديد في الإعدادات.

وستُفعل ميزة الذاكرة في ChatGPT على نحو افتراضي، كما ستستخدمها OpenAI لتطوير نماذجها، لكن ذلك لن ينطبق على خطط الشركات والفرق.

وقالت شركة OpenAI إنها تختبر الميزة الجديدة في حسابات عدد صغير من المستخدمين قبل إتاحتها على نحو واسع كجزء أساسي من ChatGPT.