جوجل تطلق وضع المزاملة في تطبيق Meet

أعلنت جوجل إطلاق “وضع المزاملة” Companion Mode في تطبيق المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت Google Meet في نظامي أندرويد و iOS.

ويمكن استخدام “وضع المزاملة” للمشاركين في الاجتماعات عبر نظام الاجتماعات من بُعد (Audio/Video Conferencing Systems) بدلًا من الحواسيب الشخصية داخل الغرف التي تضم عدة أشخاص، إذ يتيح ذلك الوضع الانضمام إلى الاجتماع في Meet عبر شاشة ثانية.

وعند تفعيل “وضع المزاملة”، يوقف الميكروفون والفيديو لتجنب أي ارتجاع صوتي في أثناء الاجتماع، وفقًا لما ذكرته جوجل.

ويتيح ذلك الوضع الوصول إلى “المزايا وعناصر التحكم التفاعلية” في غرف الاجتماعات الكبيرة، ومنها إمكانية ميزة تسجيل الوصول إلى الغرفة عبر الهاتف، مما يسهل على الحاضرين الآخرين رؤية اسم المستخدم بجانب غرفة الاجتماعات.

ويتيح الوضع أيضًا إمكانية مشاركة التفاعلات دون مقاطعة المتحدث، أو رفع اليد للإشارة إلى الرغبة في التحدث.

ويسمح وضع المزاملة أيضًا في اجتماعات Meet بتشغيل التسميات التوضيحية لعرض الترجمات المصاحبة لحديث المتكلم، وتبادل رسائل الدردشة مع المشاركين الآخرين في الاجتماع.

ويمكن للمشاركين في الاجتماع عبر ذلك الوضع عرض المحتوى المُقدم وتكبيره في الأجهزة المحمولة الخاصة بهم لتسهيل متابعة الاجتماع، دون الحاجة إلى استخدام الحواسيب المحمولة.

وستطلق جوجل وضع المزاملة Companion Mode لكافة مستخدمي تطبيق Google Meet على نحو تدريجي على مدار الأسابيع المقبلة، ويشمل ذلك مشتركي “ورك سبيس” وأصحاب الحسابات الشخصية المجانية.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك الوضع كان متاحًا سابقًا في إصدار الويب قبل توفيره في تطبيق الأجهزة المحمولة.