تيك توك تكثف مكافحتها للأخبار المزيفة

قالت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك إنها تكثف معركتها تجاه الأخبار المزيفة وعمليات التأثير السرية في المدة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر يونيو من خلال تطبيق باللغة المحلية في جميع البلدان السبعة والعشرين.

وقالت المنصة المملوكة لشركة بايت دانس إن المراكز الانتخابية الفردية باللغة المحلية تعتمد على العمل الذي بدأته أول مرة في عام 2021، والذي تسارع في العام الماضي عندما توجهت اليونان وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا إلى صناديق الاقتراع.

وصممت تيك توك التطبيق لإعلام الأوروبيين بصورة فضلى بالعملية الانتخابية. وقالت المنصة: “يأتي أكثر من 134 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا إلى تيك توك كل شهر، وسيصوت الكثير منهم في الانتخابات الأوروبية المقبلة”.

وتطلق المنصة في الشهر المقبل مركزًا انتخابيًا داخل التطبيق باللغة المحلية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان قدرة الناس على فصل الحقيقة عن الخيال بسهولة.

وتصبح هذه المراكز الانتخابية مكانًا يمكن لمجتمع المنصة أن يجد فيه معلومات موثوقة، وذلك من خلال العمل مع اللجان الانتخابية المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وتشعر الحكومات والسياسيون في جميع أنحاء العالم بالقلق إزاء انتشار المعلومات الخطأ واستخدام التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي للتأثير في الانتخابات، وخاصة دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت تيك توك إن نحو 30 في المئة من مشرعي البرلمان الأوروبي يستخدمونها. وعملت المنصة مع مدققي الأخبار لإنتاج فيديوهات تثقيفية بخصوص العملية الانتخابية والمعلومات المغلوطة عبر مراكز الانتخابات خلال الانتخابات الوطنية في السنوات السابقة.

وتعمل تيك توك الآن مع تسع منظمات لتدقيق الحقائق في أوروبا، وتخطط لتوسيع شبكتها لتدقيق الحقائق، وإطلاق تسع حملات إضافية لمحو الأمية الإعلامية هذا العام.

وتقدم تيك توك تقارير خاصة لعمليات التأثير السري في الأشهر المقبلة من أجل زيادة الشفافية والمساءلة.

ولدى المنصة أكثر من 6000 شخص يشرفون على محتوى لغة الاتحاد الأوروبي، وتتعاون فرقها مع التكنولوجيا للتحقق من أنها تطبق قواعدها باستمرار لاكتشاف وإزالة المعلومات الخطأ وعمليات التأثير السرية والمحتويات والسلوكيات الأخرى التي يمكن أن تتزايد خلال مدة الانتخابات.

وتعد هذه المبادرة مجرد عنصر واحد من إستراتيجية واسعة لضمان بقاء تيك توك مكانًا إبداعيًا وآمنًا ومدنيًا لمجتمعها خلال مدة الانتخابات.