تسريبات: نينتندو سويتش 2 سيدعم التوافق السابق مع نسخ الألعاب الرقمية

كشف موقع HardwareLuxx الألماني أن الجيل القادم من جهاز نينتندو سويتش، المعروف باسم سويتش 2، سيدعم التوافق السابق مع نسخ الألعاب الرقمية في جهاز سويتش الحالي.

مع أن شركة نينتندو لم تعلن رسميًا الجهاز الجديد حتى الآن، فإن التكهنات تشير إلى إمكانية الكشف عنه في وقت مبكر من الشهر المقبل لإطلاقه في عام 2024 مع شاشة بحجم قدره 8 بوصات.

وتجدر الإشارة إلى أن النموذج الأولي الذي أطلق في عام 2017 كان يستخدم لوحة شاشة LCD بحجم قدره 6.2 بوصات، بعد ذلك أطلقت نينتندو طراز سويتش لايت في عام 2019، الذي يُعد الأكثر قابلية للحمل بسبب وزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 277 جرامًا، بلوحة شاشة LCD بحجم قدره 5.5 بوصات. وفي عام 2021 أصدرت نينتندو طرازًا أحدث ولكن مع لوحة شاشة OLED بحجم قدره 7 بوصات.

وقد ظهرت مزاعم التوافق السابق مع نسخ الألعاب الرقمية لأول مرة في العام الماضي عندما ألمح رئيس شركة نينتندو أمريكا، دوج باوزر، إلى دعم الألعاب في أجيال أجهزة سويتش لتقليل انخفاض المبيعات عند الانتقال إلى الأجهزة الجديدة.

وازداد زخم هذه الشائعات في الآونة الأخيرة بفضل تصريحات بعض خبراء صناعة الألعاب خلال إحدى المدونات الصوتية، إذ ذكر بعضهم أن جهاز سويتش 2 يمتلك بالفعل دعم التوافق السابق مع نسخ الألعاب الرقمية، وقد أرسل الإصدار الجديد إلى مطوري الألعاب لتجربته.

وأكدت قناة NateTheHate، على منصة اليوتيوب، أن اختبارات تشغيل ألعاب سويتش على جهاز سويتش 2 الجديد قد بدأت فعلًا. وإذا ثبتت صحة الخبر، فإن التوافق السابق مع نسخ الألعاب الرقمية سيمثل خطوة لصالح المستخدمين، إذ ستخالف توجهات نينتندو السابقة في المضي قدمًا بأجهزة منفصلة لا تتوافق مع الأجيال السابقة.