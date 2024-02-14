المعالج الصيني Loongson 3A6000 قد ينافس معالجات إنتل و AMD

تحتاج المعالجات الصينية إلى الكثير من الوقت حتى ترتقي إلى مستوى معالجات إنتل و AMD الحديثة، لكن مع كل عام يلاحظ اقترابها من تحقيق ذلك.

واستطاعت شركة Loongson المطورة لمعالج 3A6000 أن تقترب فعليًا من أحدث معماريات AMD و Intel فيما يتعلق بعدد التعليمات أو الأوامر التي أصبح المعالج قادرًا على معالجتها خلال النبضة الواحدة للتردد (IPC)، وذلك وفقًا لمراجعة قناة جيكوان على منصة اليوتيوب.

مع أن المعالج الصيني المطور 3A6000 لا يقترب من مستوى أداء أحدث وحدات المعالجة المركزية x86 و Arm، فإن ارتفاع معدلات IPC العالية تبشر بالخير للأجيال القادمة من معالجات Loongson.

ويأتي معالج 3A6000 المستند إلى معمارية LoongArch بدقة تصنيع قدرها 12 نانومتر المصنوع في مسابك SMIC الصينية، ويحتوي المعالج على أربع نويات و8 خيوط بسرعة تردد تصل إلى 2.5 جيجاهرتز، وبمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 50 واطًا.

كما يأتي المعالج مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثاني L2 بحجم قدره 256 كيلوبايت وذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 16 ميجابايت، ويتوافق المعالج مع ذاكرة DDR4 بتردد يصل إلى 3200 ميجاهرتز.

وصمم معالج 3A6000 لأجهزة الحواسيب المكتبية لينافس وحدات المعالجة المركزية المنخفضة التكلفة من AMD وإنتل. لكن النتائج التي كشفت عنها قناة Geekwan تؤكد أن معالج 3A6000 لم يحقق أداءً مثيرًا للإعجاب، إذ لم يتمكن من منافسة معالج إنتل Core i3-10100 الذي أطلق في عام 2020.

كما أن معدل استهلاك الطاقة لم يكن جيدًا، إذ حقق معالج 3A6000 معدل استهلاك طاقة يصل إلى 40 واطًا مقابل 30 واطًا في معالج Core i3-10100.

اللافت أن معالج 3A6000 حقق معدل تعليمات مذهلًا، ويعرف معدل IPC بقياس أداء بنية المعالج نفسها، كما أن تحسين عدد التعليمات أو الأوامر التي أصبح المعالج قادرًا على معالجتها خلال النبضة الواحدة للتردد تعد صعبة للغاية؛ ولهذا يحسن العديد من المصممين الأداء بالتركيز على مواصفات أخرى مثل عدد النويات وسرعة التردد وحجم الذاكرة المخبأة.

وللمقارنة، اختبرت كل المعالجات على تردد ثابت يصل إلى 2.5 جيجاهرتز مع برنامج SPEC 2017 الذي يختبر معدلات IPC. وأظهرت النتائج أن معالج 3A6000 أكثر قوة بكثير، فهو يتفوق على معالج Ryzen 9 5950X المستند إلى معمارية Zen 3 ويقترب من معالج Ryzen 9 7950X المستند إلى معمارية Zen 4، وأيضًا هو قريب من مستوى معالج Core i9-14900K المستند إلى معمارية Raptor Lake.

مع أن هذا المعالج يحتوي على معدل تعليمات IPC مذهل، فإن التردد المنخفض للغاية يجعل المعالج غير قادر على منافسة المعالجات الحديثة من AMD وإنتل في البرامج أو الألعاب.

التوقعات تشير إلى أن شركة Loongson تعمل على تحسين دقة التصنيع للجيل القادم من معالجات 3A7000، إذ يشاع أنها ستعتمد على دقة تصنيع قدرها 7 نانومتر، قد تساعد في زيادة سرعة التردد وإفساح المجال لإضافة المزيد من النويات وزيادة حجم الذاكرة المخبأة.