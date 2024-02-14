إزالة غطاء معالج AMD Ryzen 8700G يخفض درجة حرارته بفعالية

استطاع كاسر السرعة الألماني رومان هارتونغ، المعروف باسم Der8auer، إزالة غطاء المعالج المركزي AMD Ryzen 8700G وتخفيض حرارته بفعالية مع زيادة أدائه بنسبة تصل إلى 17%.

وقد أطلقت سلسلة معالجات Ryzen 8000G المخصصة للحواسيب المكتبية في معرض CES 2024، ولوحظ في هذه المعالجات ارتفاع درجة حرارتها ولكن سرعان ما اتضح أن هذه الرقاقات تستخدم المعجون الحراري (TIM) كوسيلة لنقل الحرارة بين سطح النواة وسطح الغطاء الذي يغطي الرقاقة.

واشتهر كاسر السرعة Der8auer بإزالة غطاء المعالج المركزي (IHS) منذ مدة طويلة، وتعرف هذه العملية باسم delidded، وحققت هذه الطريقة نتائج مرضية في الكثير من المعالجات المركزية؛ لأنها ساعدت في خفض درجات الحرارة، وفي الوقت نفسه ساعدت في تحسين مستوى أداء المعالج المركزي مع زيادة القدرة على كسر سرعته.

وضمن تجربة جديدة، أزال كاسر السرعة Der8auer غطاء معالج AMD Ryzen 8700G وأزال أيضًا المعجون الحراري التقليدي وأضاف معجونًا معدنيًا سائلًا ذا فعالية فضلى.

النتائج كانت جيدة جدًا، إذ انخفضت درجات حرارة النوى قرابة 25 درجة مئوية، كما تحسن مستوى أداء المعالج بنسبة تصل إلى 17%.

واعتمد كاسر السرعة على أداة Delid-Die-Mate المشهورة لإزالة الغطاء بسلاسة تامة، وكانت عملية إزالة الغطاء أسهل بسبب نوع معجون التوصيل الحراري المستخدم (TIM).

اختبر Der8auer المعالج المركزي Ryzen 8000G في حالته الافتراضية، ثم مع وضعية PBO، وأخيرًا مع كسر سرعة المعالج لتردد يصل إلى 5.0 جيجاهرتز. وبعد إزالة الغطاء، اختبر المعالج بالطريقة نفسها ولكن مرة مع المعجون الحراري KryoSheet، ومرة مع المعجون المعدني السائل.

ويوضح الرسم البياني أن معجون KryoSheet حقق درجات حرارة متدنية تتراوح بين 10 و 15 درجة مئوية مقارنة بالوضع الافتراضي. لكن استخدام المعجون المعدني السائل أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة بين 20 و 25 درجة مئوية.

ومع كسر سرعة المعالج بتردد يصل إلى 5.3 جيجاهرتز وبقاء درجات حرارة النويات أدنى من 80 درجة مئوية، استطاع المعالج تحقيق أداء قوي في برنامج Cinebench بنسبة تصل إلى 17% مقارنة بالمعالج نفسه دون كسر سرعته.