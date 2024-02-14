أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلمين لتوفير الوقت وتعزيز الإنتاجية

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلمين شائعة بنحو متزايد ويمكن الوصول إليها بسهولة. وباستخدام هذه الأدوات، يمكن للمعلمين توفير الوقت عن طريق أتمتة العديد من المهام اليومية الخاصة بإنشاء الخطط الدراسية والعروض التقديمية، كما تحسّن هذه الأدوات تجربة التعليم بنحو عام.

في هذا المقال سنذكر خمسة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلمين التي تساعدهم في توفير الوقت وتعزيز الإنتاجية، وابتكار طرق تعليمية جديدة لتحفيز الطلاب وزيادة تفاعلهم؛ مما يعزز تجربة التعليم والتعلّم.

1- أداة ClassPoint AI:

ClassPoint AI هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي صُممت خصوصًا للمعلمين لتوليد أسئلة من أي معلومات مضافة إلى الشرائح في العروض التقديمية PowerPoint. على سبيل المثال: إذا كانت الشريحة تحتوي على عبارة: “اللغة الإنجليزية”، ستحلل أداة ClassPoint AI هذه العبارة وتُنشئ أسئلة منوعة عن اللغة الإنجليزية. وإذا أضفت نصًا حول موضوع معين في علم الأحياء، على سبيل المثال: عملية التمثيل الضوئي، فإن ClassPoint AI ستولد أسئلة تتعلق بالتمثيل الضوئي.

يمكن للمعلمين أيضًا تحويل هذه الأسئلة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي فورًا إلى اختبارات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلمين اختيار درجة صعوبة الأسئلة التي يريدون إضافتها إلى الاختبار.

2- أداة QuillBot:

QuillBot هي أداة لإعادة الصياغة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم خوارزميات متطورة لمساعدة المعلمين في توفير الوقت عند إنشاء الدروس وأوراق العمل وتقييم الطلبة؛ إذ يمكن للمعلمين إدخال جملة أو فقرة في الأداة، وستولد QuillBot بسرعة مجموعة متنوعة من الجمل البديلة التي تحافظ على المعنى الأصلي مع استخدام كلمات أو صياغة مميزة.

ويمكن لهذه الأداة أن تساعد المعلمين في إنشاء المواد التعليمية وأوراق العمل الجديدة من المواد الموجودة سابقًا. وتتضمن QuillBot أيضًا مزايا للتحقق من عدم وجود أخطاء لغوية أو نحوية، لمساعدة المعلمين في إنشاء محتوى عالي الجودة.

3- أداة PowerPoint Speaker Coach:

تساعد أداة PowerPoint Speaker Coach المعلمين في تقديم العروض التقديمية في الفصل الدراسي باستخدام تطبيق PowerPoint من مايكروسوفت بطريقة فعالة وجذابة؛ إذ تحلل هذه الأداة وتيرة ونبرة صوت المعلم في أثناء تقديم عرض تقديمي وتقدّم اقتراحات للتحسين.

تُعدّ PowerPoint Speaker Coach مثالية للمعلمين الذين يتطلعون إلى جعل العروض التقديمية جذابة، من خلال مساعدتهم في ضبط نبرة صوتهم؛ مما يسهل للطلاب الحفاظ على تركيزهم وتفاعلهم في أثناء الدرس. وهذه الأداة مفيدة بنحو خاص للمعلمين الجدد أو الذين يحتاجون إلى بعض الإرشادات حول أفضل الطرق لتقديم العروض التقديمية في الفصل الدراسي.

توفر أداة PowerPoint Speaker Coach تقريرًا يتضمن ملاحظات أساسية عن سرعة الصوت وتكرار الكلمات نفسها، واستخدام العبارات الحساسة والوقت الإجمالي للعرض التقديمي وطرق التحسين.

4- أداة SlidesAI.io:

SlidesAI هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد المعلمين في إنشاء عروض تقديمية جذابة، وتعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء شرائح وتصاميم للعروض التقديمية بناءً على المدخلات النصية التي يضيفها المُعلم، كما تقترح تلقائيًا الصور والرسومات المناسبة بناءً على محتوى العرض التقديمي، ويمكن إدماج SlidesAI بسلاسة مع تطبيقات Google Workspace، كما أنها توفر نماذج وموضوعات مصممة سابقًا للاختيار منها، وإنشاء العروض التقديمية بسرعة.

5- أداة Education CoPilot:

Education CoPilot هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المعلمين في تصميم الخطط الدراسية والأنشطة التعليمية، وتتبع تقدم الطلاب. ويمكن أن تساعد المعلمين أيضًا في إنشاء خطط تعليم مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل طالب في فصولهم الدراسية.

ويمكن لأداة Education CoPilot أيضًا صياغة الدروس بسرعة، وتأتي مع بعض المزايا المتقدمة مثل: القوالب المصممة بالذكاء الاصطناعي، ومزية تحرير المستندات والحفظ التلقائي وغيرها، ولكن هذه المزايا حصرية للمشتركين في الخطة المأجورة.