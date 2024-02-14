آبل تخطط لترقيات كبيرة في هواتف آيفون 16 برو

تخطط آبل لإجراء ترقيات كبيرة في هواتف آيفون 16 برو القادمة، وفقًا لتسريبات جديدة اعتمادًا على مصادر في سلاسل الإمداد الخاصة بالشركة الأمريكية.

وسيأتي الهاتفان بشاشة كبيرة قياسها 6.3 إنشات في هاتف آيفون 16 برو و 6.9 إنشات في إصدار برو ماكس، وستكون الشاشة من نوع MLA أولد التي توفر للمستخدمين درجة سطوع عالية وزوايا رؤية محسنة مقارنة بشاشات أولد التقليدية.

وستعمل هواتف آيفون 16 برو بمعالج آبل A18 برو مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، وستكون السعة التخزينية القصوى بحجم يصل إلى 2 تيرابايت.

وستضيف آبل كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 48 ميجابكسل، كما سيحصل إصدار برو على كاميرا رباعية المنشور قادرة على التكبير حتى 5 أضعاف.

وستزيد آبل سعة البطارية مع زيادة حجم هواتف آيفون 16 برو وأبعادها. ومع تحسينات استهلاك الطاقة في معالج A18 برو قد يصبح عمر البطارية في تلك الهواتف أفضل من كافة هواتف آيفون السابقة.

واستنادًا إلى النماذج الأولية لتلك الهواتف، ستضيف آبل أيضًا زرًا جديدًا مخصصًا لوظائف الكاميرا المتخلفة باسم “زر الالتقاط”، كما ستحسن تقنيات معالجة التيتانيوم المستخدم في الإطارات الجانبية من أجل تقليل التكلفة الإجمالية.

وستضيف الشركة الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون القادمة، ومنها ميزة تحرير الصور عبر الأوامر النصية التي كشفت عنها حديثًا مع أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة MGIE، بالإضافة إلى تحسين أداء المساعد الشخصي “سيري” وغيرها من المزايا.