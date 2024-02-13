ViewSonic تطلق شاشة XG272-2K-OLED في الأسواق الأمريكية

يبدو أن عام 2024 سيكون عام شاشات OLED التي أصبحت مرغوبة لدى اللاعبين نظرًا إلى أن هذه الشاشات تتمتع بمزايا مذهلة تلبي ما يحتاج إليه أي لاعب، إذ أعلنت شركة ViewSonic إطلاق شاشة XG272-2K-OLED المخصصة للاعبين في الأسواق الأمريكية.

وتأتي هذه الشاشة بحجم قدره 27 بوصة وبدقة عرض قدرها 2K أو 2560 × 1440 بكسلًا، وتعتمد على لوحة OLED، وبمعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا.

كما تأتي بمعدل سطوع يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت، وزمن استجابة يصل إلى 0.02 ميلي/ الثانية، ودعم تقنية المدى الديناميكي العالي HDR10، ومساحة ألوان sRGB بنسبة قدرها 100%، و DCI-P3 بنسبة قدرها 98.5%، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9.

وبفضل المزايا المتطورة والتصميم الجديد، تتميز هذه الشاشة بمعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا؛ مما يضمن تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة خاصة أنها تدعم تقنية إنفيديا G-SYNC وتقنية AMD FreeSync Premium اللتين تعملان على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة في أثناء اللعب.

وتدعم هذه الشاشة مجموعة من المنافذ وهي: منفذا HDMI 2.1، ومنفذا DisplayPort 1.4، ومنفذ USB Type-C الذي يوفر طاقة جيدة قدرها 15 واطًا، وثلاثة منافذ USB 3.1 Type-A، ومنفذ USB 3.1 Type-B، ومنفذًا صوتيًا.

وتأتي شاشة ViewSonic XG272-2K-OLED مع مكبري صوت استريو بقدرة تبلغ 3 واط لكل مكبر لتضخيم المؤثرات الصوتية، وقاعدة مريحة مع جهاز تحكم OSD للتحكم في إعدادات الشاشة وإضاءة RGB مِن بعد.