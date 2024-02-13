7 طرق يمكن من خلالها أن يغير الذكاء الاصطناعي مجال الهندسة المعمارية

الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات المفيدة في الوقت الحالي، ويُساعد بنحو كبير في تسريع سير العمل، وتسهيل إنجاز المهام المختلفة في المجالات جميعها تقريبًا، ومنها: الهندسة المعمارية.

يؤثر الذكاء الاصطناعي كثيرًا في مجال التصميم الذي يُعدّ أساسيًا في الهندسة المعمارية، كما يُحسّن مجالات الإبداع والابتكار في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي، ويساعد في أتمتة الأنظمة الداخلية في المنازل لضبط درجة الحرارة وشدة الإضاءة تلقائيًا وتحسين استهلاك الطاقة، وغير ذلك من الطرق التي يغير من خلالها الذكاء الاصطناعي مجال الهندسة المعمارية.

وفي هذا المقال، سنذكر 7 طرق مختلفة يمكن أن يغير من خلالها الذكاء الاصطناعي مجال الهندسة المعمارية إلى الأفضل:

1- المساعدة في التصميم والتخطيط:

تساعد العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في مرحلة التخطيط والتصميم الهندسي باستخدام الخوارزميات القوية والذكية التي تمزج بين تقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة والفعالية في العمل. فهذه الخوارزميات تعالج البيانات الكبيرة المتعلقة بالعوامل المختلفة، مثل: المساحة والبيئة وجمال التصميم، وتقدم الاقتراحات المناسبة فيما يتعلق بالتصميم والتخطيط الهندسي.

إذ يستخدم المهندسون المعماريون أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة الخطط الهندسية، ويحددون أساسيات التصميم، ويولّد الذكاء الاصطناعي التصاميم بناءً عليها. لذلك، يمكن أن يعمل الخيال البشري والذكاء الاصطناعي معًا في مجال التصميم المعماري؛ مما يُسرّع مهام التصميم والابتكار في الهندسة المعمارية.

2- الاستخدام الفعّال للطاقة:

يساعد الذكاء الاصطناعي في توفير الطاقة داخل المباني عن طريق تحليل المساحات والطقس وكيفية عمل الأنظمة الكهربائية والمُستهلكة للطاقة داخل المبنى، وضبط كمية الطاقة المُستَهلكة بناءً على الظروف الطبيعية المحيطة بالمبنى لتجنب الاستهلاك المفرط للطاقة، وتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة داخل المباني.

3- تقنيات المباني الذكية:

الذكاء الاصطناعي هو جزء أساسي من تصميم وتشغيل المباني الذكية؛ إذ تساعد هذه التقنية في إنشاء مساحات تفاعلية تلبي احتياجات الإنسان، وتتحكم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المناخ الداخلي للمنزل، باستخدام البيانات التي تجمعها المستشعرات وتُجري تعديلات دقيقة في نظام التدفئة والتهوية والتكييف بنحو تلقائي مع التركيز في استهلاك الطاقة بفعالية.

من ناحية أخرى، هناك أنظمة الإضاءة التكيفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد المباني الذكية في ضبط شدة الإضاءة داخل المنزل تلقائيًا بناءً على شدة ضوء الشمس.

4- التصميم التوليدي:

يغير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يستخدمها المهندس المعماري لتخطيط المباني، وهذه العملية الجديدة تسمى التصميم التوليدي، وهي عملية تتيح للذكاء الاصطناعي استخدام مجموعات كبيرة من البيانات وأُسس محددة لإنشاء خطط هندسية مختلفة للمباني، ويمكن للمهندسين المعماريين اختيار الخطة الأفضل بناءً على المعايير المهمة لهم.

5- أتمتة عملية البناء:

تساعد آلات البناء الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام المختلفة في موقع البناء بسرعة وبدقة عالية. وهذا يعني أن مهام البناء الأساسية، مثل: وضع الطوب وصب الخرسانة ونقل المواد، يمكن تسريعها بواسطة الآلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

يمكن للآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التكيف مع التغيرات التي تحدث لحظيًا والعمل دون توقف، وتستطيع هذه الآلات قياس وتغيير العناصر المُستخدمة في البناء حسب الحاجة، وإنهاء المهام بسرعة دون تقليل الجودة. كما يقلل الذكاء الاصطناعي نفقات العمالة والأخطاء التي قد تحدث في أثناء البناء ويحسن التعامل مع الموارد، وهذا يجعل مشاريع البناء أكثر فعالية من حيث التكلفة.

6- الابتكار في المواد الخاصة بالبناء:

يساعد الذكاء الاصطناعي في إجراء تحولات كبرى في أنواع المواد المُستخدمة للبناء، وهذا يعني الحصول على مواد قوية وخفيفة الوزن وصديقة للبيئة؛ إذ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تركيب المواد وتطوير خلطات جديدة تعزز المتانة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضبط تركيب هذه المواد، لتقاوم التلف دون أن تكون ثقيلة جدًا، وهذا يعزز كفاءة البناء واستخدام الموارد، وسهولة النقل.

7- التخطيط الحضري للمدن:

سيكون للذكاء الاصطناعي تأثير كبير في التخطيط الحضري للمدن، فهو يستخدم البيانات من الكاميرات والمستشعرات لحل المشكلات العامة، وهذا يساعد في تقليل حركة المرور وتحسين النقل، من خلال النظر في بيانات السكان ومناخ المدينة، ويقدم نصائح حول أفضل الطرق للتخطيط الحضري، وهذا يساعد في تحسين المدن لتصبح ملائمة بنحو أفضل للسكان واحتياجاتهم وتكون صديقة للبيئة؛ مما يزيد جودة الحياة الحضرية.