مايكروسوفت تستعد لطرح رؤيتها لمستقبل إكس بوكس

تخطط مايكروسوفت لمناقشة رؤيتها لمستقبل إكس بوكس في حدث تحديث الأعمال الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي الحدث بعد أسابيع من الشائعات عن وصول الألعاب الحصرية لمنصة إكس بوكس إلى منصات سوني بلاي ستيشن ونينتندو سويتش.

ومن المفترض أن تعقد الشركة يوم الخميس 15 من فبراير حدث تحديث الأعمال للحديث عن مستقبل إكس بوكس.

وتشير الشائعات إلى أن ألعاب Hi-Fi Rush و Sea of Thieves و Starfield و Indiana Jones and the Grand Circle قد تظهر عبر منصات ألعاب غير تابعة لشركة مايكروسوفت.

ولم تتناول الشركة هذه الشائعات مباشرًا، مع أن فيل سبنسر، رئيس قسم إكس بوكس، لم يرفضها في الأسبوع الماضي.

وقال سبنسر قبل إعلان حدث 15 من فبراير: “نحن نستمع إليك ونسمعك، ونخطط لعقد حدث تحديث الأعمال لعرض المستجدات، ونتطلع إلى نشر المزيد من التفاصيل بخصوص رؤيتنا لمستقبل إكس بوكس”.

وتتيح مايكروسوفت حدث تحديث الأعمال بصفته بث بودكاست رسمي لقسم إكس بوكس. وتصدر الشركة ملفات البودكاست لمنصة إكس بوكس عبر يوتيوب.

وأكدت مايكروسوفت مشاركة رئيس قسم إكس بوكس، فيل سبنسر، ورئيسة إكس بوكس، سارة بوند، ورئيس استديوهات إكس بوكس، مات بوتي، في حدث تحديث الأعمال.

ويأتي حدث تحديث الأعمال بعد تلميح أصول اللعبة المستخرجة من البيانات إلى إصدار Hi-Fi Rush لأجهزة سوني بلاي ستيشن ونينتندو سويتش في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء هذا التلميح بعد ظهور شائعات بخصوص وصول Hi-Fi Rush و Sea of Thieves إلى منصات ألعاب غير تابعة لشركة مايكروسوفت.

وأشارت الشائعات أيضًا إلى أن لعبة Starfield قد تصل إلى سوني بلاي ستيشن، وذكرت التقارير الصادرة في الأسبوع الماضي أن مايكروسوفت تفكر أيضًا في إطلاق لعبة Indiana Jones and the Grand Circle القادمة عبر سوني بلاي ستيشن.

ووسط التكهنات المتزايدة بخصوص مستقبل إكس بوكس وألعاب المنصة الحصرية وحتى تحويل القسم إلى شركة مصنعة للمنصات، ورد أن فيل سبنسر أخبر الموظفين أن الشركة ليس لديها أي خطط للتوقف عن صنع المنصات.

وتحرك سنبسر لطمأنة الموظفين؛ إذ عقدت الشركة اجتماعًا داخليًا، وأخبر سبنسر الموظفين أنه لا توجد خطط للتوقف عن صنع المنصات، وأن أجهزة إكس بوكس ستظل جزءًا من إستراتيجية تتضمن أنواعًا متعددة من الأجهزة.