كرايسلر تحدد اتجاهًا جديدًا لسياراتها الكهربائية

كشفت كرايسلر عن اتجاه منتجاتها المستقبلية عبر سيارة مفاهيمية جديدة تسمى هالسيون Halcyon، إذ تحاول شركة السيارات البارزة ذات يوم جذب الانتباه وسط ندرة المنتجات الجديدة.

وتعد هالسيون بمنزلة سيارة رياضية ذات مظهر مستقبلي مصممة لإدماج التقنيات الناشئة، مثل القيادة الذاتية ومواد البطاريات الجديدة وقدرات الشحن للسيارات الكهربائية.

وتتميز بشعار كرايسلر المحدث بالإضافة إلى خصائص التصميم الأخرى التي يقول المسؤولون إنها تنتقل إلى سيارات الإنتاج.

ومن المحتمل أن يضطر المستهلكون إلى الانتظار قليلًا لشراء سيارة كرايسلر جديدة بمثل هذه التقنيات أو أي شيء من المحتمل أن يشبه هذه السيارة المفاهيمية.

وأصبح المنتج الوحيد للعلامة التجارية هو سيارة كرايسلر باسيفيكا الصغيرة، ويشمل ذلك نموجًا كهربائيًا هجينًا، وذلك بعد إيقاف إنتاج سيارة كرايسلر 300 في العام الماضي.

ومن غير المتوقع أن يكون لدى كرايسلر – المملوكة لشركة ستيلانتيس – سيارة جديدة حتى العام المقبل.

ومن المتوقع أن تكون هذه السيارة الجديدة – من نوع كروس أوفر بمنزلة السيارة الكهربائية الأولى لشركة كرايسلر، إذ تنتقل العلامة التجارية إلى تقديم مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية المبتكرة والمتصلة بسلاسة حصريًا بحلول عام 2028.

وقالت كريستين فيويل، الرئيسة التنفيذية لشركة كرايسلر، إن الشركة تتوقع طرح مثل هذه المجموعة من المركبات في تتابع سريع بعد سيارة الكروس أوفر الكهربائية في العام المقبل.

وأوضحت أن ستيلانتيس لم تستثمر في العلامة التجارية لمدة طويلة جدًا، مع أن العلامة التجارية زادت المبيعات على مدى السنوات القليلة الماضية وحسنت ربحية العلامة التجارية.

وقالت فيويل إن الشركة تسير على الطريق الصحيح نحو التحول إلى الكهرباء، مع أن اعتماد مبيعات السيارات الكهربائية أبطأ من المتوقع في الولايات المتحدة.

وباعت العلامة التجارية نحو 144 ألف سيارة في العام الماضي في الولايات المتحدة وكندا، وحققت ربحًا جيدًا في عام 2023، وتساعد هذه الأرباح في تمويل المركبات المستقبلية المستوحاة من هالسيون.

وزودت كرايسلر سيارة هالسيون بمحرك كهربائي وقدرات القيادة الذاتية بالكامل. وتجمع هالسيون بين مجموعة من التقنيات قيد التطوير في ستيلانتيس، ويشمل ذلك نظام التشغيل STLA Brain، ومساعدة السائق STLA AutoDrive، ونظام المعلومات والترفيه STLA SmartCockpit.