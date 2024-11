سدايا وإنفيديا تطلقان أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة (إنفيديا)، وذلك لبناء جيل متمكن في هذا المجال المهم والسريع التطور، وإيمانًا منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة للمنافسة عالميًا لتحقيق التطلعات والمستهدفات الطموحة.

وقد جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، الذي تنظيمه (سدايا) في مدينة الرياض، تحت شعار (حياة أجود)، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم.

وتُعدّ أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا من أكاديمية (سدايا)، وتهدف إلى بناء جيل قادر على تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة العالم، وكذلك التعاون مع أفضل الجهات التقنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع بصمة سعودية مميزة في مسيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك انطلاقًا من تطلعات المملكة لتكون عنصرًا فاعلًا في المنظومة العالمية لتسخير الذكاء الاصطناعي لخير البشرية.

ويأتي إطلاق الأكاديمية ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها (سدايا) بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وإيمانًا منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة للمنافسة عالميًا عبر بناء القدرات الوطنية بتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أعلنت سدايا وشركة إنفيديا، شراكة إستراتيجية لبناء منصة حواسيب عملاقة فائقة الأداء في المملكة العربية السعودية، وستدعم المنصة مختلف مبادرات ومشاريع البيانات والذكاء الاصطناعي مثل: المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن السيبراني.

وُقعت هذه الشراكة في الأسبوع الماضي، ونُوقشت في لقاء بين معالي الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس مجلس إدارة سدايا، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة إنفيديا، خلال اجتماع في مقر الهيئة يوم الأحد الماضي. حيث تبادلا وجهات النظر حول التوجهات الحالية والمستقبلية للبيانات والذكاء الاصطناعي، واستكشفا سُبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة.

يواصل المنتدى العالمي للمدن الذكية فعالياته لليوم الثاني في مدينة الرياض، ويهدف المنتدى إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة، حيث يسعى إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها لا سيما دعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن.

